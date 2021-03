Las diputadas autonómicas de Cs en Castilla y León se apresuran en mostrar su lealtad al partido tras la fuga de una de ellas a tres días de la moción del PSOE

Desde que la procuradora María Montero abandonó el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León a tres días de la moción de censura socialista, buena parte de los once diputados restantes se han apresurado a proclamar su lealtad al partido en sus redes sociales. Si bien, como se ha visto en la Región de Murcia, escenificar ahora unidad no significa que, en las próximas horas (o durante el Pleno que debatirá la moción el lunes), se puedan producir más deserciones.

Han sido cuatro de las cinco procuradoras de Ciudadanos las más explícitas en sus mensajes. El anuncio de la marcha de Montero al Grupo Mixto se anunció en un comunicado que llegó a varios medios de comunicación a través de una dirección de correo que llevaba por nombre "procuradorascyl", en femenino y en plural, y cuya marcha elDiario.es confirmó tras tener acceso al registro de las Cortes.

Del resto de procuradores hay uno cuya lealtad al Gobierno de coalición con el PP se da descontada: la del vicepresidente de la Junta Francisco Igea, que agradeció a la procuradora saliente haber compartido sueño político. Hasta el momento, otros cargos orgánicos del partido con puesto en el parlamento castellano y leonés han mantenido silencio.

Todo mi respeto y todo mi cariño para una mujer con la que he compartido un sueño político. pic.twitter.com/jZ8YQqzcPE — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 19 de marzo de 2021

Ni el portavoz del Grupo parlamentario, David Castaño (procurador por Salamanca), ni el presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Valladolid) y tampoco el delegado de Acción Institucional y Secretario General del Grupo, Miguel Ángel González, se han expresado sobre la moción desde la marcha de su compañera de bancada.

Entre las que sí han anunciado su rechazo a la moción están la procuradora por Zamora, María Teresa Gago afirmó a la agencia EFE que votará en contra de la moción de censura presentada por el PSOE porque su partido "cumple lo que firma" y considera bueno para la Comunidad autónoma el pacto con el PP. Gago, que no ha puesto mensajes en sus redes sí retuiteó la nota de la agencia informativa.

Procuradora de Cs por Zamora votará en contra de la moción para cumplir el pacto https://t.co/WYETjLX1wD vía @EFE_CyL — Maria Teresa Gago López 🖤🇪🇸 (@MayteGagoLopez) 19 de marzo de 2021

Inmaculada Gómez, la procuradora de Ciudadanos por Ávila ha sido muy explícita, tanto en sus redes sociales como al ser preguntada por los medios de comunicación, para decir que sin "dudas ni titubeos" votará no a la moción socialista.

Si dudas, sin titubeos, el lunes votaré no. Estoy convencida de que es lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León https://t.co/7wX4p4uDrB — Inma Gomez 😷🧼🙌📏 (@CiudadanaInma) 19 de marzo de 2021

La misma estela ha seguido la procuradora palentina Alba Bermejo, que votará en contra de la moción de Tudanca por "compromiso cívico y responsabilidad política". La diputada autonómica acompañaba el mensaje con una fotografía junto al vicepresidente Igea, a quien agradecía su apoyo.

Compromiso cívico 👫🏼 y responsabilidad política. Todo mi apoyo, admiración y cariño a @FranciscoIgea, quien creyó en mí y lidera otra forma de hacer política. 📨 Mi voto es NO a la moción de censura 🚨 pic.twitter.com/byOQRiiHaE — Alba Bermejo Santos (@AlbaBermejo) 20 de marzo de 2021

Por su parte la procuradora Marta Sanz (Segovia), que fue señalada por un medio de comunicación como una de las posibles desertoras, negó esa posibilidad en sus redes sociales, llegando a reclamar al medio de comunicación una rectificación.

@esRadio ruego corrijan lo que están diciendo ahora mismo, yo no apoyo la moción de censura, repito YO NO APOYO AL PSOE, ni apoyo al que nunca ha sido líder del psoe CyL, Luis Tudanca, que necesita esta moción para su propaganda. — MartaSG 🖤🇪🇸💚 (@marta_msg) 19 de marzo de 2021

Menos explícito ha sido el procurador leonés, Javier Panizo, que en su perfil de Twitter sí ha compartido los mensajes de sus compañeras, aunque no ha verbalizado directamente su apoyo a la moción del PSOE. La diputada por Burgos, Blanca Negrete no tiene cuenta de Twitter, y el también burgalés José Ignacio Delgado, convaleciente tras pasar por la UCI debido a la COVID-19, asumió la portavocía adjunta del Grupo y tendrá dedicación exclusiva tras la renuncia de Montero, en un movimiento del partido para afianzar lealtades. Delgado también ha compartido los mensajes de sus compañeros de fila, pero no ha confirmado explícitamente el sentido de su voto.