Un hombre detenido por agredir a un policía durante las protestas agrarias en Valladolid

Nueva jornada de protestas agrarias en Castilla y León. En Valladolid, los tractores se han comenzado a agrupar en los accesos al Polígono de San Cristóbal y Mercaolid dificultando la entrada, según ha informado Protección Civil.

Este organismo también ha alertado de que se espera tráfico lento a primeras horas de este martes por presencia de tractores en accesos a polígonos, en la VA20, o accesos a la ciudad por la N-122, la N-601, la A-610 o la VA-140.

En Mercaolid , según ha confirmado a elDiario.es la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente agredir a un agente. Se trata del primer arrestado en las protestas agrarias en Castilla y León.

El servicio de transporte urbano de la ciudad, AUVASA, ha informado a través de redes que debido a la tractorada no autorizada que está desarrollándose en la ciudad se están produciendo retrasos en diferentes líneas. Por ello, aconsejan utilizar la VA30 y la A-62,

En el resto de la Comunidad, al corte de la A-62 , en el kilómetro 148, en la urbanización El Montico, en Tordesillas (Valladolid), se suma el de la A-6, en el kilómetros 257, a la altura de Benavente (Zamora) y en la misma autovía en el 170 de la A-6 en Rueda, Valladolid, y en el punto kilométrico 257 en Paradores de Castrogonzalo (Zamora).

Retenciones en los accesos a Salamanca

Los accesos a Salamanca registran desde primera hora de este martes largas retenciones por una nueva tractorada de protesta muy numerosa que circula desde varios puntos de la provincia hacia la capital y que ya ha comenzando a cortar y ocupar varias rotondas.

Los tractores han salido por tercer día en la provincia en manifestaciones que no están convocadas por las organizaciones agrarias ni tampoco tienen autorización de la Subdelegación del Gobierno, por lo que “al no estar comunicada no se sabe por dónde irán, con el riesgo evidente de colapso”, según han indicado a EFE fuentes de la institución.

La táctica hasta el momento para colapsar la carretera SA-20, que circunvala la ciudad de Salamanca por el sur, es hacer cortes cada 15 o 20 minutos en las rotondas, en lugar de hacer un corte fijo, de manera que ya se han provocado filas kilométricas de retenciones en las entradas y salidas de Salamanca, según ha podido comprobar EFE.

Agricultores que se dirigen desde otros puntos de la provincia a la SA-20 han explicado a EFE que el objetivo es llenarla con sus vehículos, que van en una caravana que ya suma unos 200.

Unos 80 tractores parten de Ávila para tratar de bloquear Mercamadrid

En torno a 80 tractores han partido desde diferentes puntos de la provincia de Ávila hacia la Comunidad madrileña para tratar de bloquear Mercamadrid, la principal plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos de España.

Los tractores partieron en torno a las 20.00 horas de este lunes desde distintas comarcas abulenses, en una caravana que ha sido custodiada en una parte de su recorrido, de madrugada, por la Guardia Civil, según ha confirmado a EFE David del Ajo, uno de los participantes en esta iniciativa.

Del Ajo ha explicado que todo ha transcurrido con normalidad, llegando la comitiva de tractores a las inmediaciones de Mercamadrid en torno a las 6.00 de la madrugada, con el objetivo de tratar de “bloquear” esta gran plataforma de distribución.

Entre los participantes se están realizando turnos, con el objetivo de que quienes se han sumado a esta convocatoria realizada “por libre”, puedan descansar a lo largo de esta jornada, tras toda una noche de viaje.

Otro de los participantes abulenses en la tractorada, Roberto Rodríguez, de la pequeña localidad abulense de San Esteban de Zapardiel, ha cifrado en cerca de 60 los tractores que se han trasladado desde la provincia de Ávila a Mercamadrid.

Tras partir desde Ávila, han recorrido en torno a 170 kilómetros por Madrid, hasta llegar a la zona de Getafe, donde se encuentra ahora “bloqueado”, junto a otros compañeros del sector, por el despliegue policial, han explicado a EFE.

“Queremos entrar en Mercamadrid, pero no nos dejan”, ha asegurado Rodríguez, quien señala que se encuentran a unos 7 kilómetros de la plataforma logística.

En León se prevé más tractores que el viernes

La nueva jornada de protestas del campo leonés, en lo que se espera sea un día más una inmensa columnas de tractores, ha comenzado provocando en diversas carreteras de la provincia de León importantes problemas de tráfico debido a la acumulación de vehículos agrícolas primero concentrados en puntos estratégicos y después ya avanzando hacia León capital, donde se prevé el recorrido por las calles incluso en mayor número que la histórica manifestación del pasado viernes.

La llegada principal a León capital se ha comenzado a producir por parte de los primeros tractores en torno a las diez de la mañana, con bastante antelación a la hora prevista para el inicio de la marcha de protesta, que se ha establecido a las doce del mediodía, desde el aparcamiento del estadio de fútbol Reino de León en el suroeste de la ciudad.