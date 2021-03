Igea pide que se extremen las medidas en Semana Santa ante el "discreto crecimiento" de casos en Castilla y León

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, insistido este jueves en que es necesario "mantener la prudencia" y ha reconocido un "discreto crecimiento" de los casos de COVID-19 en Castilla y León. A pesar de que durante la Semana Santa sólo se cerrará perimetralmente la Comunidad y no las provincias, Igea ha recomendado "no viajar si no es necesario", evitar los lugares cerrados y extremar la distancia social y ha añadido que todavía no se ha alcanzado un porcentaje de vacunación suficiente.

Francisco Igea, a preguntas de la prensa sí que ha aclarado que sólo se permiten reuniones privadas "entre convivientes" y que no hay que llegar a "extremos chocantes" para entender que la pareja, aunque no se viva en la misma vivienda, es un conviviente. "Todo el mundo tiene claro con quién convive y con quién no", ha apuntado.

Respecto a la vuelta a casa de los estudiantes que residen fuera de Castilla y León, ha comentado que debería ser "mínimo" puesto que hay un cierre perimetral, si bien no ha descartado que se realicen pruebas a quienes regresen a la vivienda familiar.

Las nuevas medidas restrictivas estaban en el orden del día y no se trataron en el Interterritorial

También se ha pronunciado respecto a lo que él ha considerado un "globo sonda" lanzado por el Gobierno central acerca de adelantar el toque de queda o el cierre de la actividad esencial a las 20.00 horas, algo que no se discutió en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles, en el que ha asegurado que figuraban "nuevas medidas restrictivas" en el orden del día que no llego a abordarse. "Somos leales pero no imbéciles", ha asegurado. "Igual los ciudadanos se están empezando a cansar de que les tomen por idiotas, algunos episodios van agotando la paciencia de la ciudadanía", ha añadido.

Sobre el adelanto del toque de queda ha planteado que Castilla y León apoyaría al Ministerio en esa medida al contrario de lo que ocurrió cuando se llevó al Supremo el adelanto del toque de queda de la Junta. Igea ha obviado que, según el Alto Tribunal, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, carece de competencias suficientes para imponer esa decisión que estuvo vigente un mes. "Lo que la gente espera es que nos ayudemos, no que nos tiremos los platos a la cabeza", ha criticado.

En cualquier caso, ha tachado al Gobierno de "cobarde" por dejar en manos de las autonomías ser más restrictivos con las medidas de semana santa y ha criticado la tardanza en abordar el nuevo semáforo que obligará a cerrar el interior de los bares en municipios que superen la incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

"