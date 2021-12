Mañueco confía en que la negociación "a tres" con Por Ávila cristalice con la aprobación de los presupuestos

El presidente del PP de Castilla y León, y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que espera que la negociación "a tres" entre su partido, Ciudadanos y Por Ávila, cristalice en un apoyo a los presupuestos autonómicos. En una rueda de prensa en la que el líder del PP ha presentado los avales para optar a la reelección de la presidencia del partido, Mañueco ha dejado ver que la negociación de las cuentas autonómicas se está llevando de forma paralela entre el PP y Ciudadanos.

El presidente ha dicho ignorar los términos de una reunión celebrada este lunes entre el portavoz de Ciudadanos y hombre fuerte de la formación en Castilla y León, Francisco Igea, y el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de la formación Por Ávila. "No sé exactamente a la conversación que se refiere", ha subrayado. "No le puedo dar ningún tipo de valoración. Le tendrá que preguntar a Francisco Igea o al alcalde de Ávila".

Sobre estas negociaciones Mañueco ha despejado varias preguntas de los periodistas. Con un lacónico "no me consta" ha despachado las dudas sobre si el PP estaría tratando de presionar a los procuradores de Ciudadanos para que rechacen las enmiendas de Por Ávila. Sin embargo, el presidente de la Junta dice estar pendiente de un encuentro con la formación que suponga el punto final a las negociaciones. "Me consta que el portavoz del PP en las Cortes, [Jesús de la Hoz], ayer tuvo una conversación con el procurador del Por Ávila, estamos pendientes de una reunión".

Sobre las declaraciones del alcalde de León, José Antonio Diez, que aseguró este lunes que el Gobierno autonómico no implementa más restricciones contra la COVID-19 porque habrá adelanto electoral. Según Mañueco, es una "reflexión de Perogrullo", ha señalado el líder 'popular' tras presentar los avales necesarios para optar a la reelección a la presidencia de la formación autonómica. "Si fuera ese el argumento, Pedro Sánchez habría convocado elecciones hace año y medio", ha sentenciado. Mañueco dice que si no se aplican más medidas es porque están centrados en la vacunación y que su Gobierno siempre ha buscado el equilibrio "entre la protección de las personas y del sistema económico",