VÍDEO | El consejero de Cultura de Castilla y León contesta en catalán al PSOE porque dice que "parece" que es la forma de que llegue el dinero que ha pedido al Ministerio

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Javier Ortega (Ciudadanos), ha intentado expresarse en catalán en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda sobre los presupuestos de su departamento, para justificar las críticas del procurador socialista José Ignacio Martín Benito. Con alguna dificultad, al mezclar catalán, valenciano y castellano, Ortega ha asegurado que a partir de ahora se dirigirá al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en catalán o incluso en valenciano o euskera, si bien ha reconocido que en esta última lengua le resultará más difícil.

Aunque ha anunciado que se iba a expresar en catalán, Ortega ha usado verbos en valenciano, como "pareix" (parece), cuando en catalán lo correcto es "ens sembla". También ha usado la preposición castellana "con", cuando en catalán es "amb".

"Yo voy a hablar en catalán, porque parece que en este espacio hay que hablar en catalán para que llegue el dinero que hemos pedido a la señora ministra -no ha aclarado a qué ministra se refería- en el plan de choque, en diferentes reuniones. Si en este país no podemos hablar en castellano para pedir el dinero, es muy complicado. Hay otras comunidades que pueden hacerlo, pero nosotros no. Pero a partir de ahora voy a hablar en catalán con la ministra, con el ministro y con el presidente del Gobierno, no tenga ninguna duda, ninguna duda, porque lo haremos, porque hablamos catalán o valenciano si es necesario", ha dicho. Ya en castellano ha añadido que puede hablar "incluso euskera". "Será más complicado, pero lo aprenderemos", ha finalizado.

Mientras Ortega ha explicado que su Consejería contará con un presupuesto de 140.731.970 euros para 2021, lo que supondrá un aumento del 12,1 por ciento respecto a las últimas cuentas, correspondientes a 2018 y que es la "primera vez" que crecen las cuentas de este departamento en época de crisis, la intervención del PSOE ha sido especialmente crítica.

Martín Benito ha reprochado a Ortega que la Junta sólo dedique a Cultura y Deportes "un euro de cada 100". A su juicio, se trata de "otro ejemplo de la escasa credibilidad" de la palabra del presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ya que "se comprometió a dedicar el uno por ciento del Presupuesto consolidado a conservación del patrimonio", cuando "sólo alcanza el 0,21 por ciento. El procurador socialista ha señalado que el turismo supone el 10,5 por ciento del PIB de la Comunidad pero estos Presupuestos "sólo dedican a la materia el 0,26", lo que significa "una reducción de la inversión real a la mitad respecto a hace una década", informa Europa Press.