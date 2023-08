Varios exdiputados del Congreso por Castilla y León rechazan actualizar su declaración de bienes

La mitad de los exdiputados que no repetirán en el Congreso por Castilla y León rechaza hacer pública su nueva declaración de bienes. Algunos de ellos no figuran en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de este martes y otros aseguran que no hay cambios y se remiten a sus últimas declaraciones de bienes, correspondientes a 2019 y que ya no se pueden ver en el perfil personal de los diputados que el Congreso cuelga en su página web.

Además de los diputados que volverán a jurar su escaño —y, por lo tanto, deberán actualizar en breve su declaración de bienes— y del exdiputado y senador electo por Valladolid, José Ángel Alonso, tampoco salen siquiera los siguientes diputados: Víctor González Coello de Portugal (Vox, Salamanca), María del Carmen González Guinda (PP, León), Javier Antón Cacho (PSOE, Soria) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP, Salamanca). Este último sí que repetirá en el Congreso, pero ni siquiera sale en el Boletín.

Otros han optado por no actualizar su declaración de bienes, porque aseguran que no ha habido cambios en sus ingresos, propiedades y deudas (entre las que suelen encontrarse deudas hipotecarias, por lo que es de prever que en estos cuatro años se hayan reducido). Se trata de Georgina Trías (Vox, Ávila), Pablo Sáez Alonso-Muñumer (Vox, Valladolid, que sí volverá al Congreso), David Serrada (PSOE, Salamanca) y Jaime Miguel Mateu Istúriz (PP, Burgos), aunque este último ha actualizado su declaración de bienes a través de una nota al pie sobre nuevos depósitos y acciones.

Tampoco han publicado sus declaraciones de bienes los diputados 'populares' Eduardo Carazo (Valladolid), Sandra Moneo (Burgos) y Elvira Velasco (Zamora) ni los socialistas Antidio Fagúndez (Zamora), Andrea Fernández (León), María Luz Martínez Seijo (Palencia) ni Esther Peña (Burgos).

Todos ellos van a tener que actualizar sus declaraciones de bienes para poder tomar posesión de sus actas de diputados en la Legislatura 2023-2027, aunque hay otros diputados que ya han hecho pública su declaración de bienes a pesar de que han vuelto a ser elegidos: José Luis Aceves (PSOE, Segovia), Javier Alfonso Cendón (PSOE, León), Manuel Arribas (PSOE, Ávila), Tomás Cabezón (PP, Soria), Alicia García (PP, Ávila, que irá al Senado), Milagros Marcos (PP, Palencia), María Jesús Moro (PP, Salamanca) y Miguel Ángel Paniagua (PP, Palencia).

El resto de exdiputados sí ha publicado sus declaraciones de bienes, como los de Vox por Zamora (Pedro Jesús Requejo), León (Pablo Juan Calvo) y Rodrigue Jiménez (Segovia). En ninguna de estas tres provincias el partido ultraderechista consiguió representación en las Cortes Generales. También han publicado sus nuevas declaraciones de bienes Helena Caballero (PSOE, Valladolid), Julio del Valle (PSOE, Valladolid), Jesús Postigo (PP, Segovia) y Agustín Zamarrón (PSOE, Burgos).