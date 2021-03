Igea (Ciudadanos) pide a sus 10 procuradores que no apoyen la moción de censura en Castilla y León: "El cambio somos nosotros, este es nuestro gobierno"

El adalid del gobierno de la Junta de Castilla y León, porque la moción de censura se presenta contra "el gobierno del pasado". Así se ha presentado este lunes en la moción de censura el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, que ha defendido las políticas de las consejerías de Ciudadanos (Sanidad, Transparencia, Empleo y Cultura) y ha pedido a sus once procuradores que no apoyen la moción de censura que el socialista Luis Tudanca ha presentado contra el Gobierno PP-Cs: "El cambio somos nosotros, este es nuestro gobierno. No presentan la moción contra el PP, nos piden que nos censuremos a nosotros mismos".

Las risas de la bancada socialista han acompañado al portavoz de la Junta cuando ha intentado dirigirse a sus procuradores de Ciudadanos, que hace unos días vivió la baja de la que fue portavoz adjunta del grupo parlamentario. "Entiendo que les moleste [a los socialistas] que nuestros procuradores no hayan cedido a sus tentaciones", ha apuntado.

Y es que, si Ciudadanos votase a favor de la moción de censura, Castilla y León "se vería envuelta en el marasmo de las políticas populistas, totalitarias e inútiles que caracterizan al Gobierno", puesto que Luis Tudanca y el PSOE "viven de la calumnia como las hienas viven de la carroña".

Francisco Igea ha reiterado que Ciudadanos es quien representa "el cambio", a pesar de que no es "sencillo" "sacar a una comunidad autónoma de 30 años de inercias", ante lo que, ha reconocido, ha habido "resistencia" en ocasiones. "Este es el partido (Ciudadanos) que prometió el cambio y lo está llevando a cabo. Muchas cosas ya no son como ayer. Somos un partido responsable. Somos un partido, de momento, y les va a pesar porque vamos a durar más de lo que creen", ha subrayado.

Igea ha rechazado que la moción de censura se haya trabajado en pos de las necesidades de Castilla y León y en este momento. "Esta moción no se ha fraguado en esta tierra, se ha fraguado en la Moncloa. Tampoco se ha fraguado en este momento, esta moción lleva al menos desde marzo de 2020, e incluso antes, porque me consta personalmente", ha reprochado Igea, quien ha lamentado que la "partida" la jueguen unos señores "fuera de aquí", de la mano del jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, "en su partida para eliminar peones hasta llegar a su victoria". "Hoy tenemos la obligación de resistirnos a convertirnos en las marionetas", ha pedido a sus procuradores de Ciudadanos.

La moción, para Igea, surge del "interés" del presidente del Gobierno en " echar a los independentistas en Cataluña, expulsar a Iglesias y destrozar a Ciudadanos con el abrazo del oso para ocupar el espacio del centro", en la que participa Luis Tudanca "sumiso y lanar". "24 horas antes, el candidato [Tudanca] negaba que fuera a presentar la moción de censura. Recibió una llamada del presidente [Sánchez] y sumiso y lanar como es es él, acudió presto a la llamada", ha afeado el de Ciudadanos, quien ha criticado "este obsceno juego político", que ha calificado de "burdo" y que provoca "el hartazgo de la ciudadanía en la comunidad y en este país".

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha negado que la moción de censura del PSOE sea contra el Partido Popular, si no que se trata de una moción también contra las políticas "liberales y progresistas" de Ciudadanos. "El centro político no es un lugar equidistante, no se define porque hoy pacte con uno y mañana con otro. No es un lugar, no es una bisagra. Somos una palanca para cambiar las cosas", ha rubricado Francisco Igea, que ha sido interpelado en varias ocasiones por uno de los procuradores desde la bancada socialista.

Mañueco, "serio, soso y formal"

Durante la intervención de Igea, no ha faltado una referencia a la campaña electoral de Madrid y la estrategia del candidato socialista, Ángel Gabilondo, y su eslogan 'serio, soso y formal'. Igea ha interpelado al candidato socialista para decirle que podría aspirar a "simbolizar las virtudes" que el PSOE ha elegido para su candidato a la campaña de Madrid: "serio, soso y formal". "Si esas son las virtudes necesarias para un candidato a la presidencia, nosotros tenemos al mejor presidente", ha alardeado Francisco Igea.