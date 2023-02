Igea pide a Requejo que deje el acta de Ciudadanos y la Diputación tras fundar Zamora Sí, un hecho “de extremada gravedad”

El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido este viernes al actual presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, hasta ahora afiliado de Ciudadanos, que deje el acta y su cargo en la Institución provincial tras haber fundado 'Zamora Sí' en lo que ha considerado un hecho “de extremada gravedad” y “estatutariamente imposible”, según las nuevas normas del partido recientemente refundado.

“No se puede fundar un partido desde otro partido político”, ha advertido Igea en un llamamiento a Requejo, a quien ha considerado “una persona honesta”, para que deje el acta del partido, como, según ha anunciado, va a pedir el coordinador de Ciudadanos a nivel nacional.

“Ahora mismo --Requejo-- no representa los intereses de Ciudadanos ni sus ideales”, ha considerado el procurador de los liberales que ha recordado que su partido se fundó para hacer “política para todos” y no política para cada uno.

Dicho esto, se ha preguntado en voz alta qué se sabía en la actual Presidencia de Ciudadanos en Castilla y León sobre los planes de Requejo que, según ha reprochado, participó y decidió en el proceso de refundación del partido celebrado el pasado mes de enero cuando “sabía que se iba a ir a otro partido”.

“Esto es grave y afecta al funcionamiento del partido, lo entiendo como una absoluta deslealtad. No puede condicionar el futuro de un partido que abandona. Es muy grave”, ha continuado Igea que se ha preguntado: “¿Vamos a permitir a Requejo lo que no hemos permitido a Villacís?”. “No se pueden tener dos siglas, hay que tener una y no se pueden crear cantonalismos provinciales”, ha añadido.

Igea ha instado a la dirección de su partido a “investigar” todo lo que ha sucedido y a ser “contundente” y ha hecho especial hincapié en la necesidad de saber cómo se ha financiado el acto de presentación de Zamora Sí. “No me gustaría que haya tenido algo que ves nuestro propio partido, sería algo surrealista”, ha deslizado el procurador que ha criticado a la presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, por sus “desconsideraciones” hacia él.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes, donde Igea ejerce su labor como procurador de Ciudadanos, el parlamentario ha ratificado su “compromiso electoral hasta el final” con los intereses de la formación a la que representa en el Parlamento y ha reconocido “cierta sensación de soledad”. Dicho esto, ha aseverado que en su caso no le verá nadie fundar la “Unión del Pueblo Vallisoletano”.