El leonesismo bulle con nuevas plataformas y partidos políticos de cara al ciclo electoral

Tras los resultados históricos de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero, donde logró ser la primera fuerza en votos en la ciudad de León y la mayoría de municipios de su alrededor, el leonesismo bulle en nuevos proyectos, que se cristalizan en plataformas que piden el voto pidiendo la autonomía para la provincia de León o la Región Leonesa (con Zamora y Salamanca) y en nuevos partidos políticos.

UPL es en la actualidad el único partido de corte netamente leonesista que tiene éxito electoral, además de los resultados testimoniales de los históricos del Prepal. Atrás queda la división que sufrió en la pasada década cuando José María Rodríguez de Francisco se marchó y fundó el llamado Partido Autonomista Leonés-Unidad Leonesista (PAL-UL), de efímera vida y discretos resultados cuyos restos post-Enredadera acabaron volviendo a UPL. El llamado leonesismo social se conforma por múltiples entidades entre las que más activas figuran el Colectivo Ciudadanos del Reino de León, la reactivada Ágora País Llionés, Conceyu País Llionés. Estos últimos amagaron con presentarse a las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero, con grandes críticas en el leonesismo por la posibilidad de dividir el voto, y finalmente optaron por no hacerlo aunque dejando la puerta abierta a explorarlo en el futuro.

Este jueves el Palacio del Conde Luna acoge la presentación de una nueva plataforma, llamada León Primero, impulsada por nombres cercanos al socialismo y que cambian el concepto de leonesismo por leonesidad. Andrés Fernández, uno de sus impulsores, señala que “el leonesismo es un movimiento de derechas que siempre acaba en un partido nacionalista”, para defender el concepto de 'leonesidad' como defensa de lo leonés. Explica que leonesita “Tiene una connotación muy nacionalista y no nos enfrentamos a ninguna nacionalidad, queremos que se respete la nuestra”.

Fernández matiza que la propuesta, que presentará el escritor Rogelio Blanco, no será un partido político, sino que aspira a ser “Un compromiso político para poner por delante de todo a León, León no aguanta mucho más, hay que hacer algo urgente”. Su idea se refleja en el Pacto de San Sebastián de 1930 que puso de acuerdo a las formaciones republicanas para que todas llevaran en sus programas y trabajo la nueva república. Algo así sugieren desde León Primero, con el objetivo final de impulsar la autonomía para la Región Leonesa si se puede o bien para la provincia de León.

En su análisis explica que “Queremos que los leoneses sean los que decidan su futuro, ni en Valladolid ni en ningún otro sitio. Igual que en Murcia, La Rioja y Cantabria han hecho uso constitucional para tener autonomía propia, a nosotros no se nos dejó porque hubo una serie de maniobras políticas”. Y piden que sea a través de una autonomía propia ya que “Somos solidarios con todos los pueblos de España y lo seguimos siendo, porque nuestros mejores hijos trabajan en otras comunidades”, pero es el momento que “nosotros nos administremos nuestros recursos, que no se queden en Valladolid ni en ningún otro sitio”.

Nuevo partido: Alantre

En septiembre se presentará un nuevo actor político leonesista: el partido político Proyecto Alantre. Un partido que nace desde la necesidad de una alternativa de izquierdas y proautonomista, explican sus promotores, e inspirado en modelos de éxito como el de Compromís en la Comunidad Valenciana. El partido obtuvo su registro en el Ministerio del Interior el pasado mes de junio y según fuentes del mismo “es un partido que hereda la tradición concejil de nuestra tierra y muy sensibilizado con la defensa de nuestra biodiversidad y la igualdad”. La apuesta por un leonesismo a la izquierda es una vieja aspiración de parte del movimiento desde hace años que cristaliza ahora en esta propuesta que lleva meses hilvanándose como alternativa política y con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral.

El pasado mes de junio también nacía otra alternativa de izquierdas y con tinte leonesista, denominada Plataforma Ciudadana por el Futuro de León, impulsada por nombres del ámbito de Izquierda Unida que ya se ha adherido a la misma, y definiéndose como “municipalista de izquierdas que excede el ámbito de la ciudad de León” y que busca unir plataformas sociales diversas, partidos, organizaciones culturales y vecinales, sindicalistas y personas independientes, “que quieran luchar por el futuro de León a través de varias fórmulas y de una forma horizontal”. La fórmula de plataforma más partido fue lo que logró que en las Municipales del 2011 las candidaturas 'En Común' lograrán unos resultados históricos para el ala más a la izquierda política con casi medio centenar de concejales en la provincia, que no se han vuelto a repetir.

Sobre la posibilidad de una autonomía propia queda por conocer la propuesta de la España Vaciada en la provincia leonesa, que representa León Ruge, que exploró una coalición en las pasadas elecciones autonómicas de febrero pero que acabó descartando esperando nuevas oportunidades. En una entrevista con ILEÓN su portavoz, Sergio Díez, dejaba abierta la posibilidad de apoyarla “Es una reivindicación social que está ahí y que hay que llevar a las instituciones donde haya posibilidad de hacerlo. No es una vía fácil, pero hay que conseguir que se pueda materializar”.

Recelos desde UPL

Desde el partido histórico leonesista, Unión del Pueblo Leonés (UPL), su secretario general, Luis Mariano Santos, se muestra receloso de tanto proyecto leonesista que sale en este momento señalando que no se trata de tanta plataforma sino de realizar acciones. “Hace mucho tiempo que mucha gente trata de pelear por lo mismo, y se trata de tomar decisiones”, explica. Ante el nacimiento de estos proyectos como León Primero cree que “alguien” está “intentando enredar y ganar tiempos” ya que señala que el objetivo de defender León ya está en el ADN del UPL desde su fundación.

No obstante Santos señala que están “dispuestos a sumar” para conseguir el “objetivo final”. “Pero sumar significa crecer y no dividir, y todo lo que está saliendo hasta ahora está dividiendo. El objetivo ineludible es una comunidad autónoma propia, para lograrlo se suma con quien haga falta”, afirma. El líder leonesista advierte que no están “dispuestos a ver como alguien intenta dividir al leonesismo” por conseguir objetivos políticos “personales”.

UPL acelerará tras el verano la puesta en marcha de sus planes de cara a las elecciones municipales de mayo del 2023, con el objetivo de batir récord de candidaturas y poder repetir sus buenos resultados electorales de las elecciones de febrero del 2023, conscientes de que es un reto político mayúsculo. El resurgir del leonesismo como movimiento político bulle al calor del verano.