El PSOE acusa a Fernández Mañueco de ordenar "el silencio de los mafiosos sicilianos" respecto a Cosidó

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha acusado al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de "ordenar una omertá, el silencio de los mafiosos sicilianos" sobre el exdirector general de la Policía que ahora es su asesor, Ignacio Cosidó. Tal y como ha publicado elDiario.es, es el asesor de la Presidencia que más cobra, más de 55.000 euros anuales, sin que se conozca en qué consiste su trabajo o cuándo lo realiza. Sánchez ha recordado que el PSOE ha formulado numerosas preguntas parlamentarias, sin obtener respuesta, acerca de la actividad de Cosidó en una Comunidad conocida como "Sicilia y León" y cuyos responsables políticos "siempre han estado al servicio de Génova". La secretaria de Organización ha afirmado que "altos cargos del PP se dedicaron, durante décadas, a desvalijar las arcas públicas de la Comunidad" y ha citado como ejemplos el caso Perla Negra, la Trama Eólica o la Púnica.

Sánchez ha tildado de "genuflexiones" las cesiones que ha hecho Fernández Mañueco ante el líder de su partido, Pablo Casado, tras el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos, lo que ha llamado "el pacto de la rapiña". Tal y como publicó este diario, el acuerdo de gobernabilidad, ha recordado, se incumplió desde el primer momento respecto a los cargos de confianza, a los que se pretendía nombrar mediante concurso público pero que fueron elegidos a dedo, y aumentaron un 114% respecto a la legislatura anterior.

Cosidó fue señalado el pasado lunes por el director adjunto operativo de Interior, Eugenio Pino, como conocedor de la Operación Kitchen, dedicada al espionaje del extesorero Luis Bárcenas, pero antes, ha señalado Sánchez, ya se lo conocía por el "caso ático" y por presumir de "dirigir la Sala Segunda del Supremo desde atrás".

"Un presidente que no da explicaciones es un presidente que tapa la corrupción, lo que no puede tapar Alfonso Fernández Mañueco son hechos incuestionables, es preocupante que Mañueco no haya dicho esta boca es mía", ha criticado.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en las Cortes la solicitud de comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco ante el Pleno de la Cortes para que dé explicaciones, y en la confianza de que Ciudadanos apoyará la petición tras presentarse como "adalid contra la corrupción". "Esperamos que Mañueco una vez más no se dedique a tapar la corrupción en Castilla y León, que vaya a la cámara, que dé explicaciones y que diga si piensa mantener como asesor a Cosidó", ha deseado.

Pero la comparecencia en las Cortes no es la única iniciativa. El portavoz socialista de la Comisión de Interior en el Congreso y miembro de la Comisión de Investigación sobre Kitchen, David Serrada, ha anunciado que registrará en la Cámara Baja la petición de comparecencia de Ignacio Cosidó para que ofrezca explicaciones.

"Tiene una historia y pasa por una Comisión de Investigación que se celebró el en Congreso sobre el uso del PP de los medios del Ministerio de Interior para tapar casos de corrupción, no es una persona nueva para nosotros", ha recordado. Serrada ha apuntado que Cosidó debe ser destituido "de inmediato" por Fernández Mañueco que "o no se entera de lo que pasa, o no está capacitado para ocupar ningún puesto de responsabilidad".