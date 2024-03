El PSOE solicita la comparecencia de Carriedo para que explique el contrato vinculado a un acusado en Perla Negra

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ante el Pleno de las Cortes para que explique en sede parlamentaria los pormenores de la adjudicación de un contrato de 15 millones de euros de fondos europeos a la empresa Clave Mayor S.A, del empresario Francisco Armero, a quien Fiscalía pide cuatro años de cárcel en la causa de 'la Perla Negra'.

Ana Sánchez ha tirado de ironía para recordar que el propio consejero afirmó que estaba “deseoso” de comparecer en las Cortes para dar explicaciones sobre este contrato por lo que la secretaria de Organización del PSCL y vicepresidenta segunda de la Mesa ha expresado su deseo de que el órgano de dirección del Parlamento dé el visto bueno el próximo viernes a la comparecencia del consejero pedida por el PSOE. “Sus deseos --los del consejero-- son órdenes”, ha zanjado.

“No ha terminado la primera temporada de la corrupción del PP en Castilla y León y ya están rodando la segunda”, ha exclamado Ana Sánchez parafraseando el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, cuando acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haber adjudicado 15 millones de euros de fondos europeos el pasado 13 de julio a un imputado en el caso de 'la Perla Negra'.

Ana Sánchez ha recordado al respecto que este mismo lunes ha comenzado el juicio de este caso tras la desestimación de todas las peticiones de las defensas de los acusados entre los que se encuentran, ha rememorado, dos ex viceconsejeros de la Junta de Castilla y León presidida por Juan Vicente Herrera en un gobierno del que formaban parte tanto Fernández Mañueco como Fernández Carriedo y “a los que advirtieron y miraron para otro lado”.

“Mañueco ya estaba allí ¿y ahora hablan de responsabilidad 'in vigilando'?”, se ha preguntado de forma retórica la dirigente socialista que ha criticado expresamente la “laxitud” y la “levedad” de las penas que pide la Junta de Castilla y León, personada en este caso “porque se vio obligada” en su deber de velar por los intereses económicos de los castellanos y leoneses por el destino de un dinero que salía de las arcas públicas en plena crisis económica.

“No es una actualidad de hoy, es una actualidad de décadas de decadencia y de corrupción”, ha lamentado Ana Sánchez que ha situado la “corrupción” en la Junta de Castilla y León gobernada por el PP durante años como “un tema estructural de norte a sur y de este a oeste de la Comunidad Autónoma” en el que el juicio de la Perla Negra es un “símbolo” de un Gobierno que se creyó “impune e inmune”.

Sánchez ha aprovechado la ocasión también para destacar que el inicio del juicio sobre 'la Perla Negra' coincide en el tiempo con la víspera del 20 aniversario de los atentados del 11M sobre los que el PP “mintió y manipuló”. A esto ha añadido que el Partido Popular fue condenado como “una organización criminal para delinquir” por lo que ha rechazado “lecciones de nada” por parte los 'populares' que “no sólo no dan ejemplo si no que no tiene propósito de enmienda”.

“No sólo no tienen propósito de enmienda, es que siguen con sus sucias manos”, ha sentenciado la secretaria de Organización del PSCL tras conocerse la adjudicación de un contrato valorado en 15 millones de la empresa Clave Mayor S.A. dirigida por un imputado en el caso de 'la Perla Negra' al que se piden cuatro años de cárcel, entre otras penas.

“Ya están rodando la segunda temporada sin dar explicaciones”, ha concluido Sánchez que ha comparecido en rueda de prensa junto a la viceportavoz del Grupo Socialista y parlamentaria por Valladolid, Patricia Gómez, que ha recordado por su parte las “críticas e insultos” que recibieron sus compañeros de grupo Javier Izquierdo y José Francisco Martín a los que los 'populares' reprocharon que no tenían ni idea. “Ni estaban tan locos y sí sabían lo que estaba pasando”, ha ironizado.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha reafirmado en la “laxitud” de las penas de prisión y de las indemnizaciones que pide la Junta de Castilla y León como acusación, “las más bajas”, frente a las que solicita la fiscalía o el PSOE, y ha lamentado que el Gobierno autonómico no haya dirigido acusación a políticos como Juan Carlos Sacristán, Alberto Esgueva o Francisco Armero.

Patricia Gómez ha recordado también que la Junta de Castilla y León tenía un deber 'in vigilando' y, tras recordar que esas personas “siempre han estado ahí”, ha lamentado que “en el momento de la verdad, el de defender los derechos de los castellanos y leoneses”, el Gobierno autonómico lo haya “dejado pasar” mientras “mira para otro lado para hacer como si esto no ha pasado”.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha augurado “sentencias condenatorias hacia los miembros del PP” por “el mayor caso de corrupción hasta ahora” que, según ha reiterado, “salpica directamente” al Gobierno de Fernández Mañueco de quien ha recordado que compartía Consejo de Gobierno con el “todo poderoso” Tomás Villanueva que, según ha recordado la socialista, estaba imputado y hoy también se habría sentado en el banquillo de los acusados.