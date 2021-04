La Guardia Civil propone sancionar a 10 personas en Soria por la fiesta en la que participaron Leticia Sabater y dos políticos del PP y Ciudadanos

La Guardia Civil propone sancionar a 10 personas en Medinaceli (Soria) por la fiesta en la que participaron Leticia Sabater y dos políticos del PP y Ciudadanos. La Guardia Civil ha identificado de momento a diez de las veinte personas que celebraron una fiesta el 27 de marzo, un evento que se hizo público hace unos días tras la emisión de un vídeo de la fiesta, en la que se identifican a la presentadora Leticia Sabater, al teniente de alcalde de Medinaceli (independiente por el PP), José Soriano, y al coordinador de la Agrupación Local de Soria (y el coordinador de Ciudadanos en Soria), Rubén Morales. Este último dimitió el viernes.

Pregunto ayer al respecto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea se negó a comentar esta fiesta porque él solo habla de "Savater con 'v' y no con 'b'", aunque respaldó la decisión del coordinador de Ciudadanos de dimitir.

Soriano, por su parte, se ha negado a dimitir si no se lo piden los vecinos. El PP no cesará al teniente de alcalde de Medinaceli porque Soriano no es afiliado del partido, sino que fue como independiente aunque se presentara en las listas del PP.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria, la Guardia Civil decidió actuar cuando tuvo conocimiento de este vídeo, en el que se ve a personas consumiendo bebidas mientras cantan y bailan sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarilla.

Una vez visionado el video, varios componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria iniciaron una investigación para identificar a los participantes. Hasta la fecha ha dado como resultado la identificación de diez personas, que han sido propuestas para sanción ante la autoridad competente, en este caso, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil continúa las gestiones para la identificación del resto de los participantes en esta reunión.