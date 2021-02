Puente califica de "bofetada" que la Junta de Castilla y León adelante el cierre de hostelería y comercios a las 20.00 horas

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha sumado al líder de su partido, Luis Tudanca, y ha pedido la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aunque es consciente de que va a caer "en saco roto". En una rueda de prensa en la que ha anunciado que el consistorio ampliará la exención de la tasa a los feriantes de la ciudad durante todo 2021, el alcalde ha calificado de "bofetada" a la hostelería la decisión de la Junta de adelantar el cierre de las terrazas de hostelería a las 20.00 horas. "¿Era tan terrible, con el descenso de contagios, mantener las terrazas abiertas, una hora y media más?", se ha preguntado. "¿El virus hasta las 8 de la tarde circula más lento y a partir de las 8 se ceba con más gente?".

El alcalde considera que la decisión de la Junta es una respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de anular el adelanto del toque de queda, que podía haberse tomado antes. "Esto se podía haber hecho hace un mes y pico sin haber vulnerado la legalidad y sin haber tensionado la vida política y ciudadana de esta comunidad" ha subrayado, muy crítico con la gestión autonómica, que ha calificado de "desleal" y "caótica". El primer edil ha lamentado que durante el mes que ha durado el adelanto del toque de queda el trabajo de la Policía entre las 20.00 y las 22.000 no haya servido de nada. "No es solo que sea una pérdida de esfuerzo, es que mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en la autoridad. Va a llegar un momento en el que la gente va a cuestionar las medidas que se toman".

En su intervención, Puente también ha criticado, cuando está a punto de cumplirse un año del inicio de la pandemia, que el Gobierno no haya hecho lo suficiente para aumentar la capacidad hospitalaria y de las UCI, cuando es la saturación hospitalaria y no el aumento de los contagios, lo que lleva a tomar medidas más duras. "Si estamos así es porque llevamos dos décadas de jibarización de la sanidad pública en Castilla y León, y porque en un año no se ha avanzado nada en aumentar la infraestructura que teníamos antes de la pandemia.

"Da la sensación de que no hay rumbo", ha insistido el alcalde que ha contrapuesto el papel del Ayuntamiento de Valladolid con el de la Junta a la hora de aprobar ayudas. "Lo fácil es prohibir desde el paternalismo y desde las constantes monsergas", ha criticado.