La Junta de Castilla y León bonifica un 25% los abonos de los trenes Avant de Obligación de Servicio Público

La Junta de Castilla y León bonificará las tarifas de los abonos a los viajeros recurrentes de los servicios prestados en la red de altas prestaciones que estén declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) Avant, gracias al convenio firmado el pasado 2 de diciembre entre la Junta de Castilla y León y Renfe Viajeros.

El convenio en el que se basa esta reducción del 25%, sobre el precio de los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia Alta Velocidad (Avant) y de Media Distancia Convencional en la red de altas prestaciones, contempla un período de vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro, entrando en vigor a partir del próximo 1 de enero, en los trayectos que contaban con la declaración de Obligación de Servicio Público Avant en la fecha de la firma del convenio.

Según ha informado la Junta a través de un comunicado, se trata de las líneas de Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Las tarifas sobre las que se aplicará ese 25 % de descuento son las fijadas para las modalidades denominadas Abono Tarjeta Plus 50, Abono Tarjeta Plus 10, Abono Tarjeta Plus 10 Estudiante, y Abono Tarjeta Plus 10-45, con un ahorro que puede llegar hasta los 142,60 euros para el usuario. Esta reducción del precio es compatible y acumulable con las bonificaciones aplicables a los miembros de familias numerosas y con los descuentos de la tarifa de ferroviario.

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha solicitado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la mayor agilidad posible, “para que puedan ser incluidas en el convenio firmado con RENFE y bonificar así estos corredores ferroviarios de la red de altas prestaciones, para que todos los castellanos y leoneses tengan igualdad de condiciones y no exista discriminación entre unos territorios y otros”.

Piden que se extienda a todos los trenes

Además, la consejera ha trasladado su disconformidad con la decisión de no incluir todas las líneas que forman parte de la red de altas prestaciones de Castilla y León y ha solicitado que esta declaración sea extensiva a todos los corredores ferroviarios de la red de altas prestaciones, con origen-destino en Castilla y León, en aras de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones de los ciudadanos de nuestra comunidad.

El objetivo que persigue la Junta de Castilla y León con esta bonificación, que cuenta con un presupuesto para la vigencia del convenio de 9,6 millones de euros, es continuar con el impulso de la movilidad sostenible y fijar población, al dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la Comunidad en sus desplazamientos habituales a las comunidades limítrofes y a trayectos en Castilla y León, además de incentivar que estos ciudadanos mantengan su residencia en nuestro territorio.

Verificación

Para poder hacer efectiva esta aportación, se ha desarrollado una plataforma informática, sufragada desde la Junta y gestionada por Renfe, que comprueba en tiempo real que los datos personales facilitados por el viajero a la operadora, ya sea vía online (web o app), presencial (taquillas o máquinas de autoventa) o de una agencia autorizada, coinciden con los que obran en poder del Instituto Nacional de Estadística (INE), certificando que el beneficiario está empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad.

“Desde la Junta estamos muy satisfechos de poder presentar ante los castellanos y leoneses este convenio de colaboración, que ha sido posible gracias a los departamentos técnicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y Renfe, con el que cumplimos un compromiso adquirido”, ha señalado la consejera. Para concluir, ha manifestado estar convencida “de que el convenio va a ayudar, tanto a los castellanos y leoneses que van y vienen todos los días a su lugar de trabajo o a estudiar fuera de su lugar de residencia, como a los que, residiendo fuera de nuestra Comunidad, estén planteándose regresar y aprovechar las oportunidades que esta tierra ofrece”.