El Ayuntamiento de Barcelona compra un bloque de 114 pisos para dedicarlo a alquiler asequible

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado un bloque en la Marina del Prat Vermell de 114 pisos, de los que 59 están vacíos y el resto están ocupados en régimen de alquiler protegido, que se mantendrán, ha anunciado este jueves la alcaldesa, Ada Colau, en rueda de prensa junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

Con este edificio –del que se destinarán unas 30 viviendas de las 59 vacías a la Mesa de Emergencia–, el Ayuntamiento ha comprado 22 bloques enteros en lo que va de mandato. Este, de 2007 y con las viviendas en buenas condiciones, es el más grande que se ha comprado jamás desde el consistorio.

El Ayuntamiento ha adquirido el edificio ejerciendo el derecho de tanteo y retracto –de compra preferente– y por debajo del precio de mercado a una sociedad formada en un 50% por BBVA y un 50% por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona , que firmó un convenio hace más de una década con Caixa Catalunya –después integrada en BBVA– para construir 1.000 viviendas en la zona, de los que finalmente se hicieron estos 114 por la llegada de la crisis.

Sumando esta adquisicón, el Ayuntamiento ha adquirido en lo que va de mandato 661 pisos –401 de los cuales han sido en bloques enteros–, a los que ha destinado 64,12 millones, ha detallado Colau, que ha resaltado que la mayoría ya han sido ocupados por familias, aunque el 30% están en procesos de rehabilitación.

Colau ha sostenido que esta medida no sólo permite ampliar el parque público de la ciudad, sino "lanzar un mensaje al mercado privado con que en Barcelona no se puede hacer cualquier cosa con la vivienda" y que el Ayuntamiento no se quedará de brazos cruzados ante la amenaza de la especulación y de los fondos buitre.

Preguntado por los medios, Montaner ha explicado que hay unas 480 unidades de convivencia esperando en la Mesa de Emergencia, cifra que ha aumentado en el mandato –empezó con un centenar– porque el Ayuntamiento rebajó requisitos y amplió el número de personas que podían acceder, y porque "la Generalitat no está haciendo el trabajo que le toca", según Colau.

Ha destacado que han adjudicado unos 1.000 pisos en la Mesa de Emergencia y que están en marcha unas 4.600 viviendas –que estarán listas en otros mandatos porque los plazos de licitación, adjudicación y construcción son largos, ha dicho–, tras lo que Montaner ha señalado que empezaron el mandato con unos 7.000 pisos y lo terminaran con casi 9.000.

Alquileres abusivos

La alcaldesa ha remarcado que hay una "gran batalla sobre la mesa" para que las grandes ciudades puedan regular los alquiler abusivos, algo que abordó en su reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y ha exigido que en los próximos meses se pongan en marcha medidas para garantizar el derecho a la vivienda de los vecinos.

Ha defendido que el Ayuntamiento es la administración pública del Estado que más está haciendo por el derecho a la vivienda, y ha criticado que la Generalitat sólo aporta el 22% en el Consorci d'Habitatge de Barcelona cuando debería asumir el 60%, por lo que le ha pedido más implicación, por lo que cree necesario que el Govern de Quim Torra hable de los Presupuestos del Estado, para disponer de más recursos.