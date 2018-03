El Ayuntamiento de Barcelona ve un posible ataque fascista en el incendio de un ateneo de Sarrià

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens ha considerado que el incendio que este jueves de madrugada ha quemado el Ateneu Popular de Sarrià, un edificio okupado en el barrio barcelonés, puede ser un "ataque grave de odio por motivos políticos" y que hay precedentes de ataques con "aparentemente contenido fascista o de ultraderecha".

En declaraciones a Catalunya Informació recogidas por Europa Press, Asens ha recordado que el local ha sufrido en los últimos meses hasta 10 ataques.

Ha detallado que el incendio ha sido "violento con muchas llamas que salían desde la fachada" y que se está esperando que la policía científica llegue al lugar, mientras que el Ayuntamiento ya ha puesto una denuncia para determinar las causas y los posibles autores del fuego, según ha dicho.

El incendio ha quemado este jueves por la madrugada un edificio de titularidad municipal en el barrio de Sarrià en Barcelona, han informado a Europa Press fuentes municipales. El propio Ateneu ha denunciado que han sufrido diversos ataques anteriormente y que, este jueves, han vuelto a aparecer pintadas ultraderechistas, esvásticas o mensajes de odio como "Muerte a los CDR".

us pugem algune imatges que he hem pogut treure. Fa mesos que estem denunciant atacas feixistes, i el perill que suposen. El feixisme avança si no se'l combat!! pic.twitter.com/hBnfSpFlis