Calvo defiende la negociación con ERC frente a las críticas de Page y Lambán: "¿A quién le puede extrañar que dialoguemos?"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido la negociación del PSOE con ERC este sábado, durante su intervención en el XIV congreso del PSC. "¿A quién le puede extrañar que dialoguemos?", ha declarado Calvo, precisamente en la misma semana en la que tanto el presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, como su homólogo aragonés, Javier Lambán, pusieran en duda el pacto con ERC.

Calvo, que ha intervenido antes de que los socialistas catalanes ratificaran por unanimidad a Miquel Iceta como líder del PSC, ha mostrado el apoyo del socialismo español al proyecto del PSC. "Que sepan todos los socialistas catalanes que tienen a los socialistas españoles detrás", ha dicho.

"Creemos en una Catalunya que encaja en España", ha dicho la vicepresidenta en funciones, que en plena negociación entre su partido y ERC ha defendido el diálogo con los rivales políticos "en el marco en el que los parámetros políticos y jurídicos nos obligan a hablar".

Esta semana Miquel Iceta había pedido "respeto" para los independentistas y había calificado de "inoportunas" y "no propias de presidentes de una comunidad autónoma" las palabras de García-Page y Lambán. El martes, el líder aragonés había calificado a ERC de partido "indeseable". Por su parte, el miércoles el presidente de Castilla-La Mancha dijo: "Yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español y española es vaselina. Queremos tener unos buenos Reyes, un buen 2020 y tener la conciencia tranquila". Las críticas de Iceta a estas declaraciones no sentaron bien a ninguno de los dos líderes socialistas, que cargaron contra el secretario del PSC la víspera del congreso.

La vicepresidenta ha tratado de disipar las tensiones internas entre los líderes regionales asegurando que "todos los socialistas" acompañarán ese diálogo. Ahora bien, también ha advertido a los independentistas de los límites de sus aspiraciones.

"Las únicas revoluciones posibles son las que permiten estar todos y cumplir las normas", ha apuntado Calvo, que ha descrito la negociación para buscar los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez –quien no ha asistido al congreso del PSC– como "una oportunidad extraordinaria para poner en valor la política que se construye con puentes, con realismo y con aguante".

Calvo, que ha sido la política de más rango que ha asistido al Congreso, a falta del presidente Pedro Sánchez, ha mostrado sintonía con el proyecto socialista que encarna Miquel Iceta, ha quien le ha reconocido un liderazgo basado en "tener ideas". Así, la vicepresidenta ha manifestado que, para ella, que sea el PSOE quien de "los pasos" para buscar una una solución "razonable, posible, democrática y legal que dé salida a problemas que se acumulan y que se han acumulado en Catalunya".