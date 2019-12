Pedro Sánchez no asistirá a la clausura del congreso del PSC

Pedro Sánchez no asistirá a la clausura del 14º Congreso que el PSC celebra este fin de semana, según han informado fuentes socialistas a eldiario.es. La presencia del secretario general del PSOE en el cierre de los cónclaves de su partido hermano es una tradición habitual, aunque no siempre se ha cumplido. En un momento en el que la relación entre las direcciones de ambas organizaciones es muy buena y que la negociación con ERC marca la investidura del candidato socialista, Ferraz y Moncloa optan por la discreción.

Sánchez no acudirá a la clausura del cónclave en el que Miquel Iceta seguirá al frente del partido, pero Ferraz enviará al secretario de Organización, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Se trata de un guiño a la buena marcha de las relaciones, pero sin elevar el listón hasta Sánchez, que permanece en el hermetismo para evitar cualquier paso en falso en plena negociación con los republicanos catalanes. Fuentes del PSC restan importancia a la ausencia de Sánchez y lo atribuyen a la "agenda complicada" de esos días. No obstante, no hay agenda pública del presidente en funciones esos días más allá de la cumbre europea que concluye el viernes.

La presencia del líder del PSOE en la clausura del congreso de su partido hermano es una tradición habitual, aunque en las últimas ocasiones se ha roto. En 2016, no hubo presencia de los entonces inquilinos de la sede de la calle Ferraz, pero los motivos fueron otros. Los socialistas pasaban por la peor crisis de su etapa contempóranea por la posición en la investidura de Mariano Rajoy que se había producido unos días antes. Los diputados del PSC votaron en contra contraviniendo el mandato del Comité Federal del PSOE, que apostó por la abstención tras la salida de Sánchez. La gestora que pilotaba el asturiano Javier Fernández optó por no asistir –mientras que sí acudieron destacados representantes del sanchismo– en un momento en el que había llegado a amenazar incluso con romper con la organización catalana, aunque finalmente los puentes se reconstruyeron.

Tampoco José Luis Rodríguez Zapatero asistió al 12º Congreso del PSC celebrado en diciembre de 2011, menos de un mes después de que los socialistas perdieran las elecciones y el PP se hiciera con mayoría absoluta. En aquel momento, el partido que comenzó a liderar Pere Navarro no rechazaba el derecho a decidir en Catalunya, que es una línea roja para el PSOE.