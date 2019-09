Cientos de conductores se manifiestan contra la zona de bajas emisiones de Barcelona

Centenares de conductores se han manifestado este sábado en Barcelona contra la zona de bajas emisiones que se va a poner en marcha a partir de abril de 2020 en la Ciudad Condal. A bordo de sus coches y con sonoras pitadas, han recorrido las principales calles del centro: la marcha ha comenzado en la Plaza de España y, atravesando la Gran Vía, se ha dirigido al Paseo de Gracia.

En sus perfiles de la red social Twitter, varios de los detractores de la medida se han mostrado molestos con ella y han insistido en que es una hipocresía y sus vehículos "no son chatarra".

Mientras estos usuarios expresaban su opinión negativa a la zona de bajas emisiones, otros han insistido en que esta medida es necesaria "por el bien común".

Mira que soy cochista pero es tan absurdo esta concentración, tan pataleta contra natura, los clásicos se sacan una vez al mes en domingo y si son 1000 10.000 o 100.000 afectados que a diario no podrán entrar en #Bcn creo que compensa por el bien común, no?

Además, entre las opiniones a favor de la medida, hay quien ha aprovechado para criticar el estado de "vergüenza" en el que se encuentra el transporte público barcelonés, donde emplean varias horas a diario.



Sempre, sempre, sempre vaig en transport públic. I us puc dir que el tren de rodalies es una vergonya. Aquesta setmana en cap dels trajectes he trobat seient i un dia vaig haver de deixar passar un tren perquè ja no s'hi cabia. Molt bé ZBE però no amb aquests serveis.