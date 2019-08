Cs da un "no rotundo" a la propuesta del PP catalán de imitar la coalición de Navarra

En una entrevista en Catalunya Radio, Martín Blanco ha respondido a la proposición que ayer hizo en ese sentido el presidente del PPC, Alejandro Fernández, y ha justificado la negativa en que "las circunstancias (en Navarra y en Catalunya) poco tienen que ver".



El diputado de la formación naranja ha defendido que "Ciudadanos en Catalunya es el partido constitucionalista de referencia con mucha diferencia", por lo que sus "mejores opciones" pasan por "concurrir en solitario".



"No nos vale la pena diluir nuestras siglas y valores principales en un una coalición", ha añadido.



Por otra parte, sobre el rechazo de Ciudadanos a abstenerse en una investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, Martín Blanco ha reflexionado que "quien quiera ser presidente del Gobierno debería demostrar que tiene un proyecto para toda España".



El diputado catalán de Cs ha lamentado que en algunas CCAA como Navarra los socialistas pacten con partidos que "han mostrado nulo compromiso con la convivencia".



"España se merece un presidente que respete el principio de igualdad entre españoles", ha dejado claro.



En ese sentido, ha restado valorar a la carta del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, encarcelado por la causa del 'procés', para reunirse con Sánchez, al que llama a incluir a las entidades cívicas en su nueva ronda de contactos de investidura.



"No me parece que Òmnium o ANC, que han liderado el proceso independentista en Catalunya (...), que tienen nulo compromiso con el diálogo y en cambio sí con la unilateralidad", tengan que reunirse con Sánchez, ha considerado Martín Blanco