El enfrentamiento dialéctico entre Comín y Garicano en el Parlamento Europeo por el Estado de Derecho en España

Es algo inusual, por cómo es la mecánica de los debates en el Parlamento Europeo, que suelen convertirse en una sucesión de monólogos de entre 1 y 2 minutos durante horas. Pero, esta vez, los eurodiputados Toni Comín (Junts/NI) y Luis Garicano (Ciudadanos/Renew), han protagonizado un cara a cara en el pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo a cuenta del Estado de Derecho en España.

Los eurodiputados se encontraban debatiendo sobre el Consejo Europeo de este jueves y viernes, con presencia en el hemiciclo de Estrasburgo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha intervenido al comienzo de la sesión. Y uno de los asuntos que se han desatado en las horas previas y que puede colarse en las discusiones de la cumbre es qué hacer con Polonia, en tanto que se está situándose fuera del ordenamiento jurídico de la UE al negar su Tribunal Constitucional la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

En su intervención, el ex conseller de Sanidad señaló a la presidenta de la Comisión Europea: "Usted demostrará hasta dónde quiere llegar para que Polonia acepte la primacía del Derecho Europeo. Pero probablemente Polonia le dirá que 'España puede hacer caso omiso del Derecho Europeo y nosotros no'. Y no podrá responder, porque el Tribunal de Luxemburgo garantiza nuestra inmunidad [la de Comín, Puigdemont y Ponsatí] y España no la respeta. Así que Polonia va a seguir desafiando a la Unión Europea y luego será otro Estado miembro quien lo haga. Y después otro. Y esto sólo protegerá al Estado español y su deriva autoritaria. Y usted conoce el origen del problema. Lo sabe perfectamente. España es el único Estado miembro con un pasado totalitario fascista que no ha podido consolidar su democracia. Esto tiene consecuencias dramáticas"

El jefe de la delegación de Ciudadanos, Luis Garicano, quien ha intervenido varios turnos después, ha aprovechado para responder a Comín. "Qué discurso desgraciado, el del señor Comín", ha arrancado Garicano: "Todavía no se han dado cuenta ustedes de que lo que está en juego en Polonia es el Estado de Derecho y que eso es lo que rompieron ustedes en Catalunya cuando gobernaban, la capacidad de una sociedad para convivir. Eso es fundamental. Y eso es lo que está en juego en Polonia".

Comín pidió un turno de réplica, que le fue concedido al final del debate: "Ya sé que algunos de ustedes no les gusta nada la historia, pero la historia dice que el nazismo fue derrotado en Alemania, el fascismo fue derrotado en Italia, tras la salazarismo, en Portugal, y el estalinismo en los países del este. Pero el franquismo no fue derrotado en España, y España es la excepción de la Unión Europea y la que vulnera los principios y los valores europeos".

"En el año 2017 no fue el gobierno catalán [el que vulneró el Estado de Derecho] poniendo urnas y permitiendo que las personas fuesen a votar, fue el Estado español pegando votantes que iban a votar pacíficamente, encarcelando a un gobierno inocente y ahora persiguiéndonos a nosotros contra lo que exige el Consejo de Europa ¿Le parece que el Tribunal Supremo español y el Tribunal Constitucional español deben someterse a las decisiones de la Corte de Luxemburgo? ¿Sí o no? Porque no lo están haciendo".

A continuación, Garicano tuvo otro turno de réplica concedido por la presidencia del Parlamento Europeo, ejercida por la popular maltesa Roberta Metsola: “Insulta a mi país y debo responder. Estos días, todo el Parlamento ha condenado la falta de derechos y de democracia en un país europeo, donde los derechos de las minorías y la separación de poderes están siendo vulnerados. Y es exactamente lo que sucedió en Cataluña en 2017”.

"La mitad de los catalanes vulneran a la otra mitad los derechos a la protección de los espacios públicos, sus derechos lingüísticos, como se ha hecho sistemáticamente... La realidad es que Europa sabe mucho de lo que es el nacionalismo y por eso, señor, ustedes se sientan en el grupo de los no inscritos porque nadie les quiere".