Catalunya pedirá a empresas y universidades teletrabajar durante 15 días ante el aumento de casos

El aumento de casos de coronavirus en Catalunya llevará la próxima semana a la Generalitat a tomar nuevas medidas para reducir la movilidad y las interacciones sociales. Una de ellas será pedir a las empresas teletrabajar “todo lo posible” siempre que se lo permita su tipo de actividad, así como instar a las universidades a suspender las clases presenciales y celebrarlas de forma telemática durante 15 días.

Así lo ha avanzado en declaraciones a RAC-1 el secretario de Salud Pública del Govern, Josep Maria Argimon, que también ha apuntado –sin detallarlas– a otras medidas que sí serán de obligado cumplimiento para rebajar la interacción social y que se dictarán a finales de la próxima semana cuando terminen de estudiarse.

Argimon ha pedido la vuelta al teletrabajo "a niveles de marzo o abril" y el cese de la actividad presencial en las universidades tras detectar un aumento de casos en las personas de entre 20 y 49 años. Se trata de positivos más difíciles de detectar, según el jefe de Salud Pública del Govern, por su mayor movilidad e interacción social frente a otros grupos de edad más controlables, como los menores.

En este sentido, Argimon ha destacado que la situación en los colegios está "absolutamente controlada" y que los centros educativos serán "los últimos en cerrar" en caso de una evolución desfavorable del virus. Tampoco cerrarán por ahora los parques infantiles ante la necesidad de los niños y niñas de "distraerse en el aire libre", ha indicado Argimon, pero sí lo harán la próxima semana las canchas deportivas como las pistas de baloncesto al aire libre así como los aparatos de ejercicio físico para los mayores de los parques.

El número dos de la conselleria de Salud ha expresado su preocupación por los datos de la evolución de la pandemia en la comunidad: Catalunya ha registrado 2.360 nuevos contagios y trece muertos con COVID-19 en las últimas 24 horas, al tiempo que el índice de crecimiento potencial o riesgo de rebrote (EPG) sigue en aumento y se sitúa ya en 289,56, con un aumento de 14,67 puntos respecto al sábado. El número de personas hospitalizadas es de 873, lo que representa 34 más que la víspera, mientras que los pacientes ingresados en la UCI son 151, seis menos que el sábado. El total de fallecidos con COVID-19 se sitúa hoy en 13.483, de los que trece han sido reportados en las últimas 24 horas, frente a siete el viernes.

“Hoy no estamos mal pero el virus va muy rápido. Si no hacemos nada llegaremos a los niveles de Madrid en dos semanas”, ha alertado Argimon, que con todo ha indicado que la Generalitat tomará “todas las medidas” para que Catalunya no repita el avance del virus de la capital de España.

Argimon ha abogado por "medidas cortas y contundentes", como la vuelta al teletrabajo salvo en sectores esenciales durante 15 días, en vez de ir aumentando restricciones a medida que avanza el virus. También ha descartado que en los barrios de las ciudades más afectadas por el virus se decreten cierres perimetrales como los ordenados por la Comunidad de Madrid: "Perimetrar zonas básicas de salud no es nuestro modelo porque no es efectivo".

Respecto a la interacción social, Argimon ha llamado a la población a reducir al máximo sus contactos y limitarlos al ámbito familiar. “El virus entiende poco de la picaresca de reunirnos ocho personas en dos mesas de cuatro”, ha censurado Argimon. “Hay que limitar las interacciones a las burbujas habituales y esto solo podemos hacerlo nosotros mismos”, ha agregado.