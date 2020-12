Catalunya pide a Sanidad que corte comunicaciones con el Reino Unido por la nueva variante del coronavirus

La Generalitat ha pedido este lunes al Gobierno central que suspenda los vuelos con el Reino Unido después de que lo hayan hecho buena parte de los países europeos debido a la nueva variante del coronavirus. “Ante la incertidumbre es mejor no esperar a que haya certezas en los próximos días que nos lleven a arrepentirnos de no haber cortado las comunicaciones”, ha expresado la consellera de Salud, Alba Vergés.

¿Qué sabemos sobre la nueva variante del coronavirus?

Saber más

La responsable catalana de Salud ha respondido de esta forma al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este lunes ha asegurado que su intención es trabajar para que la respuesta a esta nueva variante del virus sea conjunta de todos los países de la Unión Europea. Vergés ha asegurado que este domingo ya le comunicó a Illa que su posición era la de cortar comunicaciones cuanto antes. También se lo han pedido los presidentes de Euskadi, Íñigo Urkullu, y de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda de prensa conjunta de Salud y la conselleria de Interior, Vergés ha valorado la evolución de la epidemia, que según los datos de este lunes sigue creciendo en número de contagios pero no a un ritmo tan preocupante como el que detectaron la semana pasada. Aun así, Jacobo Mendioroz, responsable de la unidad de seguimiento del coronavirus en Catalunya, ha advertido: “Una cosa es que no tengamos un crecimiento tan exponencial como preveíamos cuando subían más los datos, pero eso no quiere decir en absoluto que estemos ante una situación estable”.

La velocidad de propagación de la COVID-19 se ha reducido una centésima respecto este domingo, y ha bajado de 1,53 a 1,52. Sin embargo, el riesgo de rebrote sigue al alza y ya es de 366, 12 puntos más en un día, mientras que la incidencia a 14 días se eleva de 248,32 a 257,72, según los últimos datos del Departamento de Salud. Se han declarado 954 nuevos casos confirmados y 40 nuevas muertes, mientras que en los hospitales ha habido 56 ingresos más (en la UCI hay ya 327 enfermos de COVID-19).

De cara a la campaña de vacunación, Salud ha asegurado disponer ya de las 500 enfermeras que, repartidas en 25 equipos, llevarán a cabo la primera fase de vacunación en las residencias –de entrada, solo las que estén libre del virus–. Vergés ha explicado que ya tienen a punto los centros logísticos para distribuir las dosis a estos equipos, pero ha reconocido que todavía no sabe como la vacuna llegará a España y a Catalunya. “No sabemos cómo llegarán, sabemos el día porque se ha dicho públicamente”, expresado.