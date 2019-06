Los 'comuns' defienden que lograr la alcaldía para Colau es la "mejor forma" de garantizar un gobierno de izquierdas

Los 'comuns' han salido a defender su decisión de que Ada Colau opte a revalidar la alcaldía como la "mejor forma" de garantizar un gobierno de izquierdas en Barcelona. Los números 2 y 3 de la candidatura, Joan Subirats y Janet Sanz, han insistido en que su prioridad sigue siendo conformar un ejecutivo tripartito que ERC y PSC descartan, pero ahora reivindicando abiertamente que lo encabece la actual alcaldesa en funciones.

La apuesta por presentarse a la investidura, que debe someterse a validación del plenario del partido este viernes, es para Barcelona en Comú la manera de conseguir que "espacios a los que les cuesta hablar entre ellos", como ERC y PSC, "encuentren un punto de equilibrio". Así lo ha expresado Subirats, que ha defendido que Colau es quien mejor representa "la política transversal" en la capital catalana.

Sanz, como representante del equipo negociador de los 'comuns', ha destacado que durante sus conversaciones con PSC y ERC no han encontrado grandes diferencias en cuanto al programa y al modelo de ciudad. "Reconocen que la propuesta de gobierno de izquierdas no es una mala opción de futuro, pero ¿por qué para ahora no?", ha lamentado.

La actual teniente de alcaldía en funciones no ha respondido, sin embargo, a si se plantearían renunciar a la alcaldía de llegar a este improbable acuerdo tripartito para que quien gobernase fuera el ganador de las elecciones, Ernest Maragall. "Esto es política ficción", ha respondido Sanz, que ha insistido en que el paso que dan ahora es el de postular a Colau para la alcaldía y hacer un llamamiento a ERC y PSC.

Si la alcaldesa en funciones acaba confirmándose como candidata a revalidar el cargo deberá contar con 21 votos, una mayoría absoluta alternativa a la candidatura ganadora, la de Ernest Maragall. Pero las opciones de conseguirla de momento no pasan por un bloque de izquierdas, sino por los votos de Manuel Valls, que se los entrega con el único objetivo de evitar un alcalde independentista, y del PSC, aunque estos últimos le piden antes un pacto de gobierno.

Desde ERC se han mostrado partidarios hasta ahora de compartir ejecutivo con los 'comuns', con un reparto de carteras al 50% asumiendo que empataron a 10 concejalías, pero reservándose la alcaldía como trofeo por su victoria en votos. Lo que no contemplan de momento los republicanos es gobernar con los socialistas, como tampoco los de Jaume Collboni consideran que puedan entrar en un ejecutivo con los de Maragall debido a sus diferencias a cuenta de los presos independentistas y el procés.

El plenario del partido se celebra este viernes a las 18:30 h en el centro cívico de La Sedeta. Se trata de una asamblea de la que pueden tomar parte todos los militantes que participan activamente en la formación, unos 1.500 según fuentes del partido. No es la misma fórmula que el registro de simpatizantes con el que se han votado otras consultas como la que llevó a romper el gobierno con el PSC en 2017, en la que participaron alrededor de 3.800 personas por vía telemática.