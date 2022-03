Feijóo acusa a Sánchez de estar “cautivo” de Podemos

“España tiene peor Gobierno en el peor momento”. Con este guión se ha presentado Alberto Núñez Feijóo este lunes en Barcelona ante cerca de 700 militantes del PP, a quienes ha demostrado que no viene a hacer concesiones al Ejecutivo ni a ejercer una oposición blanda. “Sánchez es un líder cautivo del populismo de Podemos, es un líder cautivo de sus socios parlamentarios independentistas”, ha asegurado Feijóo. “Aquel que no puede liderar un partido, no puede liderar un país”, ha continuado, porque, a juicio del candidato a la presidencia del PP, “cuando tienes un socio de Gobierno o parlamentario que no cree en España, hay una quiebra total”.

El líder conservador ha insistido en la falta de unidad del Gobierno cuando ha destacado que en la Conferencia de Presidentes de este fin de semana “no hubo ni un solo ministro de Podemos”. “No se puede gestionar cuando no se tiene una visión común, cuando no hay un proyecto, o cuando el proyecto es distinto en función del origen de cada ministro. En definitiva no se puede gobernar cuando no se es capaz de gobernar 22 ciudadanos que se juntan en la mesa del Consejo de Ministros. Aunque es verdad que sobran la mitad”, ha lanzado Feijóo.

Por la mañana, en la ciudad de Palma, el aspirante ya había mostrado que su gira territorial para presentarse a los militantes antes de acudir al Congreso iba a servirle para ensayar el tono de su oposición al Gobierno. Según ha asegurado en la capital balear, el Ejecutivo “se está forrando” con el aumento de los precios de la energía. Una idea que le ha servido para desplegar sus propuestas en materia, en pleno ascenso de los precios de la energía. Como viene haciendo su partido, Feijóo ha exigido al Gobierno que emprenda una bajada de impuestos “de intensidad excepcional” para, de esta forma, dar un tijeretazo a la factura de la luz que pagan familias y empresas.

Al parecer del presidente de la Xunta, Sánchez debe acometer de forma inmediata esta reforma sobre los tributos que cobra por los combustibles, tal y como los líderes autonómicos acordaron este fin de semana en la Conferencia de Presidentes. Una idea a la que además el Ejecutivo central se ha abierto, pese a la rebaja que ya efectuó el pasado junio, cuando el IVA de la luz quedó en el 10%.

La propuesta de rebajar los impuestos “al mínimo” ha sido una de las banderas con las que Feijóo ha buscado el apoyo de los militantes del PP, de cara al Congreso del partido el próximo abril que el líder gallego sabe que tiene ganado. “La economía es la llave de todas las puertas”, ha dicho. “Yo vengo a hablar de economía, de sanidad y de servicios sociales”.

Feijóo ha rechazado además las palabras pronunciadas por Sánchez la semana pasada en el Congreso cuando aseguró que la culpa del aumento de precios era únicamente de Putin. “Antes de la guerra de Ucrania, la electricidad había subido por 5, la gasolina costaba el doble y nuestra inflación llegaba al 8%. Esto antes de la guerra. Por tanto, cuando se intenta trasladar que el problema económico de España llega con la invasión de Ucrania por Rusia, es una falacia más y es una manipulación más”, ha indicado Feijóo.

Sobre sus propuestas para el PP, el presidente de la Xunta ha asegurado que buscará un papel “de concordia”. “Somos un partido útil, que no ha venido a crear problemas y que queremos buscar soluciones. Vivimos en un momento de máxima complejidad, porque tenemos una guerra en la frontera europea, la inflación más alta en 40 años y el precio de la luz de la gasolina y el gas más alto en décadas”, ha dicho.

Pese a su arremetida contra Sánchez y el Gobierno, Feijóo ha afirmado además que su proyecto no consiste en hablar de los demás sino arreglar la situación interna del PP para ganar en las urnas. Una idea que ha explicado con un símil futbolístico, cuando ha asegurado que el PP es como el Barça, que está saliendo de una crisis futbolística rehaciendo el banquillo para ganar al Espanyol, una frase que ha generado algún abucheo y risas entre el público.

“No es fácil ser del PP en Catalunya. Pero sois la pieza para volver a conectar a este partido con la sociedad catalana”, había alagado antes a su audiencia, tras una presentación del líder del autonómico del PP, Alejandro Fernández, que ha mostrado un apoyo cerrado a Feijóo. El gallego le ha devuelto los halagos recordando a Manuel Fraga, de quien ha dicho que durante un tiempo “le votaban muy poco”, para acabar siendo “un líder invicto” en Galicia. Una situación que, al parecer de Feijóo, Fernández puede emular en Catalunya si el PP consigue que su proyecto vuelva a ser atractivo para los catalanes.