Catalunya rechaza la propuesta de Hacienda sobre el modelo de financiación

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha remitido al Ministerio de Hacienda un documento de alegaciones en el que rechaza su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, presentada a las comunidades en diciembre. El Ejecutivo catalán entra así en el debate sobre la reforma del modelo de financiación, si bien en su informe de diez páginas, avanzado por diversos medios, aclara que, en realidad, "aspira y trabaja para conseguir una soberanía fiscal plena" de Catalunya.

El documento, impulsado por la conselleria que dirige Jaume Giró, de Junts, y titulado 'Observaciones al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada', es la respuesta catalana a la propuesta que el Ministerio de Hacienda trasladó en diciembre a las comunidades autónomas como base para renovar el sistema de financiación autonómica, que lleva años caducado.

"El Govern no renuncia a la legítima aspiración de alcanzar la soberanía fiscal plena y atender, así, a las necesidades de la población de Catalunya", señala en el apartado de conclusiones. No obstante, añade, "mientras no se alcance dicho objetivo, el Govern considera que debe atender a la solicitud de expresar su opinión sobre las propuestas relacionadas con el modelo de financiación impulsadas por el Gobierno del Estado". Además, recuerda que "los modelos de financiación de países federales de referencia tienen en cuenta el equilibrio vertical en cuanto al reparto de ingresos entre niveles de administración", un equilibrio que "se ha roto en los últimos años, ya que el peso de los ingresos sobre el total ha ido creciendo en la Administración Central en detrimento de las comunidades autónomas".

"Tampoco se cumple con los principios federales de capacidad de decisión sobre ingresos y gastos de los gobiernos subcentrales, por cuanto el elevado nivel de desarrollo de la legislación básica sobre materias que son competencia de las comunidades autónomas restringe sobremanera la capacidad de decisión de estas", denuncia. El Govern alega que las bases planteadas por Hacienda no son una propuesta de nuevo modelo, sino que solo abordan la parte relativa a los gastos. Y la propuesta sobre esa parte, según la Generalitat, no es adecuada, ya que introduce variables correctivas "poco robustas técnicamente" y "deja fuera otras que pueden tener una relación directa con las necesidades".

El Govern argumenta que el criterio de población ajustada no se adecua a la realidad de Cataluña, defiende tomar en consideración elementos como el coste de la vida y asegura que la cuestión de la despoblación debería ser abordada "fuera del modelo de financiación, mediante políticas públicas".