Dos incendios en Lleida y Tarragona queman ya más de 200 hectáreas

A #IFBAldomar #Bomberscat recomanen confinament al nucli de La Clua. Els qui n'han marxat, una vintena de veïns, ho han fet per pròpia voluntat; d'altres s'han quedat a casa seva o a l'església, on s'han confinat 4 persones. El nucli de Clua NO està amenaçat per l'incendi