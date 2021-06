Jordi Sànchez enmienda sus palabras sobre el 1-O y niega que esté cuestionado como líder de Junts

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha tratado este lunes de cerrar la polémica respecto a sus declaraciones sobre el objetivo que perseguía el referéndum del 1 de octubre de 2017, que en los últimos días ha generado un reguero de reacciones y ha disparado los rumores sobre su autoridad dentro del partido. Sànchez ha rechazado que esté cuestionado como líder del espacio, ha subrayado que se siente respaldado tanto por el presidente de Junts, Carles Puigdemont, como por la Ejecutiva de la formación, que se ha reunido este lunes. "Nadie de la Ejecutiva ni de ninguna estructura territorial ha pedido ninguna dimisión", ha asegurado, tras lo que ha considerado que el "ruido" es "interesado" y viene de sectores contrarios al acuerdo entre los partidos independentistas.

La polémica se desató después de que Sànchez se refiriera al 1-O en un artículo publicado en el diario Ara. "Soy de los que creen que el 1 de octubre fue concebido más para forzar al Gobierno a abrir una vía de diálogo y negociación para lograr un referéndum acordado que para proclamar la independencia", escribió el secretario general el pasado martes. Una afirmación que rápidamente fue contestada por cargos institucionales de peso en Junts, como la propia presidenta del Parlament, Laura Borràs, la consellera Gemma Geis, la portavoz de la formación, Elsa Artadi, o el diputado Francesc de Dalmases. Todos ellos se han pronunciado afirmando que el 1-O sí fue un referéndum de independencia y, a su juicio, legitimaba para una declaración de independencia.

Este lunes Sànchez ha optado por enmendar sus palabras. "El objetivo del 1 de octubre era por hacer la independencia. Clarísimo e inequívoco", ha dicho. "¿Cómo la teníamos que hacer? Como pudiéramos, pero era para hacer la independencia", ha asegurado. Junto a esto, ha tachado de "manipulación" otras interpretaciones sobre sus palabras. "Algunos han querido aprovechar una manipulación de una expresión de mi artículo para generar una crisis en Junts. Yo no he escrito nunca que el 1-O no se hizo para ganar la independencia, se hizo por la independencia de Catalunya. Quien crea que yo contribuí al 1-O renunciando a la independencia, o es muy ignorante o tiene mucha mala fe", ha zanjado.

En la misma línea, el líder de Junts ha tratado de quitar hierro a la crisis interna generada. "Es muy difícil que nadie se sienta interpelado por manifiestos anónimos", ha dicho, en referencia a un texto que distribuyó entre bases del partido la semana pasada. Según ha explicado en rueda de prensa, el malestar mostrado por algunos en redes sociales a penas ha tenido reflejo en los órganos internos de Junts. "Todo el ruido mediático desde el pasado jueves ha tenido como consecuencia que se han recibido en la web del partido media docena de cartas críticas", ha asegurado, quitando importancia al hecho. Además ha cifrado en tres las bajas de militantes registradas por el suceso.

Sánchez ha blandido además la consulta sobre el acuerdo de gobierno con ERC para apuntalar su papel. "Un muy respetable 17% se opuso al acuerdo", ha destacado, una posición minoritaria en Junts a la que, a su juicio, pertenecen también las opiniones críticas recibidas en los últimos días a sus palabras.

El líder de la formación se ha pronunciando también sobre la cuestión de los indultos y la manifestación en contra celebrada por las formaciones de derecha este domingo. "Sabemos que si los indultos están sobre la mesa del Gobierno es por la presión de organismos internacionales a favor de nuestra liberación", ha dicho. Sànchez ha subrayado además todas las opiniones favorables a su posición recibidas, desde los dos votos particulares del Tribunal Constitucional al informe del Consejo de Europa. "Los indultos si llegan no serán a cambio de ningún arrepentimiento por mi parte, no supondrán ningún impedimento", ha indicado además.