La patronal catalana niega que Iván Redondo se viera con “ningún asistente” a la videoconferencia de fondos europeos

Foment del Treball ha afirmado este martes que el exjefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, no se reunió con "ningún asistente" al encuentro telemático que la patronal catalana organizó en septiembre de 2020 con 60 empresarios y en la que se abordaron los fondos europeos. Lo ha dicho en un comunicado este martes, después de que la Audiencia de Barcelona acordara la semana pasada enviar a la Fiscalía Europea una conversación del exdirigente de CDC David Madí para que investigue si presuntamente intentó desviar fondos europeos, y por la que el juez instructor sospecha que Redondo y Madí se reunieron ese día al margen del resto de empresarios.

Foment del Treball ha lamentado la situación y ha dicho que "estudiará las actuaciones que considere oportunas" para defender la honorabilidad de la institución y de invitados a sus foros.

"Asimismo, lamentamos públicamente que el nombre del señor Iván Redondo haya sido utilizado por aceptar nuestra invitación a una reunión habitual de las que celebra Foment", ha añadido.

La patronal ha detallado que durante esa videoconferencia Redondo estaba en La Moncloa junto al presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, mientras que los 60 empresarios que participaron en la reunión virtual estaban en la sede de Foment en Barcelona.

Ha añadido que, tras la videoconferencia, Redondo y Sánchez Llibre fueron a una reunión con Pedro Sánchez que ya tenían concertada y figuraba en la agenda presidencial interna, "de modo que queda acreditado que no hubo ninguna reunión del señor Iván Redondo con ningún asistente".

Ha remarcado que este tipo de encuentros son habituales y que a reuniones anteriores y posteriores a ésta han asistido ministros, consellers, representantes del Banco de España y de grupos parlamentarios, y que no suelen ser reuniones abiertas a medios de comunicación pero sí a los miembros de Foment, por lo que no era "una convocatoria ni restringida, ni secreta, sino la habitual de la actividad institucional" de la organización.

En su intervención desde La Moncloa, Redondo informó sobre las medidas que el Gobierno prevé tomar para la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus y "explicó los mensajes básicos, así como los argumentos públicos que ya había hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el acuerdo del Consejo Europeo del mes de julio respecto al programa de los fondos europeos".

"Una videoconferencia más"

Animó a los empresarios a presentar proyectos "para acceder a los fondos europeos en concurrencia competitiva y sobre los que en aquel momento no había ningún tipo de desarrollo" dado que en ese momento, el 28 de septiembre de 2020, la UE todavía no había aprobado oficialmente los fondos Next Generation, sino que lo hizo en octubre de 2020.

"La videoconferencia fue una más de las que celebró Foment sobre este asunto, al igual que otras entidades empresariales, para conocer los mecanismos de acceso a los fondos, cómo solicitarlos y cómo presentar las propuestas" porque en ese momento aún no se sabía cuánto dinero recibiría España, ni había aún convocatorias públicas.

Foment también ha remarcado que estos aspectos tampoco eran competencia de Redondo y que, durante la reunión, él mismo "dejó claro que los interlocutores eran los ministerios competentes".

Investigación a Madí

La semana pasada, la Audiencia de Barcelona acordó enviar a la Fiscalía Europea una conversación intervenida en el móvil de Madí tras asistir a esta reunión, en la que comentó el encuentro con un empresario y pariente suyo: "Hay que establecer un canal para entrar... yo me vi... con Foment... formo parte de Foment... y tuvimos una reunión... de pequeño comité... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son ciento cuarenta mil millones".

El juez instructor cree que de esta conversación "no puede descartarse" que quisiera intentar un presunto desvío de fondos públicos, y considera que la reunión con Redondo en petit comité a la que hace referencia podría haber sido al margen de los 60 empresarios que participaron en la videoconferencia.