Inés Arrimadas recurrirá ante el Constitucional el voto delegado de Toni Comín

El Tribunal Constitucional se pronunciará finalmente sobre la delegación de voto del diputado de ERC Toni Comín. Ciutadans ha anunciado de este miércoles que presentará un recurso de amparo sobre esta cuestión ante el Alto Tribunal, después de que la Mesa del Parlament haya rechazado la petición de reconsideración que habían presentado tanto Ciutadans como PSC y PP.

Tras agotar la vía parlamentaria, Inés Arrimadas ha anunciado que será su grupo el que dé el paso de llevar la delegación ante el Constitucional, después de que este martes reclamase al Gobierno de Mariano Rajoy que fuese él quien acudiese a los tribunales. Arrimadas consideró contrario de derecho que la Mesa hubiera aceptado la petición de delegación de voto hecha por el diputado de ERC, a quien tildó de "fugado de la justicia".

La Mesa del Parlament acaba de denegar nuestra petición de reconsideración sobre la delegación del voto de Comín. Agotada ya la vía parlamentaria y ante la inacción del Gobierno respecto a la delegación de voto de Puigdemont y Comín, vamos a presentar recurso de amparo ante el TC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 de abril de 2018

La Mesa del Parlament, en la que el independentismo tiene mayoría, ha rechazado todas las peticiones de reconsideración presentadas en contra del voto delegado de Comín, como ya lo hiera hace unas semanas respecto al voto de Puigdemont. Según entiende la mayoría independentista, el hecho de que Comín y Puigdemont estén bajo medidas cautelares impuestas por jueces belgas y alemanes implica que están tan legalmente impedidos para acudir a los plenos como los diputados presos en territorio español, a quienes el juez autoriza a delegar su voto.

Los grupos de la oposición, sin embargo, recuerdan que el Constitucional impuso en su momento unas medidas cautelares según las cuales los diputados "sobre los que pese una orden judicial de busca y captura" no podrían delegar el voto en sesiones de investidura. Según la interpretación que hacen de este punto Ciutadans, PSC o PP, Puigdemont y Comín no deberían poder delegar su voto. El PSC, sin embargo, anunció este martes que no presentaría recurso ante el TC, a la espera que éste actuara de oficio.