Torra acusa a España Global de ser un organismo para difundir 'fake news'

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha cargado este miércoles contra la Dirección General de la España Global, la antigua Marca España, acusándola se ser un "organismo del Estado para crear 'fake news'". El Govern se ha referido en estos términos al organismo del Ministerio de Exteriores dirigido por Irene Lozano, que la semana pasada presentó la campaña 'This is the real Spain' para remarcar que España es una democracia consolidada y elogiar la transición.

Para Torra, esta campaña de Exteriores está dirigida contra el independentismo y, según ha pronosticado, "fracasará como fracasó la Marca España". A su parecer, el Estado genera 'fake news' (noticias falsas) para acusar al independentismo de cometer delitos. "La 'fake news' más inmensa a la que nos hemos enfrentado es la de la violencia, que ha llevado a nuestros compañeros a la prisión y el exilio", ha indicado el president.

El pie a esta crítica la ha dado el portavoz de ERC Sergi Sabrià, que ha cargado contra la líder de la oposición, Inés Arrimadas, después de que la diputada afirmara falsamente este martes en los micrófonos de Catalunya Ràdio que el Director de la Oficina de Derechos Civiles, Adam Majó, había pertenecido al grupo terrorista catalán Terra Lliure. El propio Majó contestó minutos después en la misma cadena precisando que su filiación fue al partido legal Moviment de Defensa de la Terra (MDT), nunca al grupo armado.

Antes de que lo hiciera Torra, también el conseller de Exteriors, Alfred Bosch, se había referido a España Global. Según ha anunciado, su departamento tiene previsto realizar un tour por varios países europeos para contrarrestar la "campaña de marketing" que en su opinión el Ministerio de Josep Borrell está realizando. Bosch ha asegurado que, a diferencia del Gobierno central, él explicará "la verdad", es decir, que se trata de un juicio "político" y que los delitos de rebelión y sedición nunca se han cometido en Catalunya.

La sesión de control al Govern ha sido este miércoles bronca, no solo por los reproches mutuos de los intervinientes sino sobre todo por los murmullos e interpelaciones entre bancadas. El president del Parlament, Roger Torrent, ha llamado la atención en varios momentos a diferentes diputados y ha cortado tanto a Quim Torra como a Inés Arrimadas para mantener el orden del pleno.

En un gesto que ya se ha convertido en costumbre, la presidenta de Ciudadanos ha acabado enseñando a Torra un cartel en el que podía verse al concejal de su formación agredido hace dos semanas en la localidad de Torroella de Montgrí. "Deje de hacer espectáculo y haga política", le ha lanzado el president de la Generalitat, que ha reprochado al principal partido de la oposición que se niegue a acudir al llamado Espacio de Diálogo con JxCat, ERC, PSC y Catalunya en Comú.