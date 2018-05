El abogado de Junqueras cree que la falta de Govern "perjudica" a los presos

El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha valorado este martes que la falta de Govern en Catalunya "perjudica" a los políticos independentistas encarcelados, entre los que se encuentran sus clientes. "Es imposible decir que la incertidumbre política no ha perjudicado a la situació personal de los presos", ha sostenido en una entrevista a Nació Digital.

"Si tú no puedes ofrecer certidumbre a los tribunales, ellos la incertidumbre la interpretan conforme la hipótesis más negativa. Por lo tanto, si no hay Govern, lo interpretan como un gobierno de enfrentamiento directo", ha aseverado el letrado, en referencia al riesgo de reiteración delictiva que aprecia el juez Pablo Llarena en los políticos independentistas ante la posibilidad de que los nuevos integrantes de la Generalitat retomen la vía unilateral del pasado otoño –algo que los dirigentes independentistas se han comprometido a no hacer pero que Llarena ve posible.

No obstante, el propio abogado ha matizado que la formación de un Govern "seguramente no tendrá el efecto" que hubiera tenido hace unos meses sobre la situación personal de Junqueras y el resto de encarcelados. El motivo, ha explicado Van den Eynde, es que el juez Llarena apreció riesgo de fuga en los exconsellers que envió a prisión el pasado 23 de marzo, además del riesgo de reiteración delictiva.

Las palabras de Van den Eynde van en la línea de lo que viene reclamando desde hace meses su cliente, Oriol Junqueras, así como la dirección de ERC: la formación rápida de un Govern para acabar con la incertidumbre política y la aplicación del 155. También el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, encarcelado desde el 16 de octubre, y los otros diputados presos del grupo, Josep Rull y Jordi Turull, han reclamado que se configure un Ejecutivo lo más rápido posible.

Este mismo lunes, además, otro de los abogados de la causa, Pau Molins, que defiende al exconseller Santi Vila, valoró que un nuevo Govern sería beneficioso para los políticos en prisión. "Si ahora o dentro de poco tenemos un Govern, los presos posiblemente estarían en libertad", valoró en Antena 3.

Molins se remitió a los autos del juez Llarena en los que ha venido negando la libertad provisional a Junqueras, Forn y los 'Jordis'. El letrado recordó que Llarena vinculaba "el ejercicio de un gobierno no del todo correcto" con el riesgo de reiteración delictiva que justificaba mantener en la cárcel a los políticos. En consecuencia, a criterio de Molins, "no debería haber motivo para mantenerlos en prisión" siempre que se forme un nuevo Govern que ejerza sus funciones "con normalidad".