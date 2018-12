El alcalde de Reus y cuatro concejales, a un paso de ir a juicio por delito de odio por un manifiesto contra la Policía

"Instamos a la titularidad de los establecimientos hoteleros de Reus a que hagan todo aquello que resulte para que de manera inmediata la Policía deje de alojarse en sus establecimientos y, por tanto, abandone nuestra ciudad". Las palabras de este manifiesto, suscrito por el alcalde de la localidad tarraconense, Carles Pellicer (PDeCAT), y los portavoces municipales del PDeCAT, ERC, la CUP y Ara Reus, han provocado que la jueza deje a un paso del juicio a los cinco políticos por un presunto delito de incitación al odio.

En un auto, la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus concluye la investigación de la causa y la traslada a la Fiscalía para que acuse a los cinco políticos. Considera la instructora que el manifiesto, leído por los políticos en la plaza del pueblo el 3 de octubre, "contiene una conminación expresa que incita al odio y la discriminación" contra la Policía "no por el hecho de ser policías, sino 'policía española'".

Es decir, la jueza entiende que el rechazo de los políticos a la presencia en Reus de los policías que se alojaron hasta el 4 de octubre en un hotel del municipio no se basa en su condición de agentes de la autoridad ni a la actuación el 1-O, sino a su nacionalidad española.

De ahí que la instructora pueda encajar el manifiesto en los delitos de odio, que castigan la discriminación por orientación sexual, raza o nacionalidad, todos ellos colectivos de los que, a priori, no formaría parte la Policía. Para apoyar su argumentación, la instructora recuerda el caso de Alsasua, en el que la Audiencia Nacional aplicó la agravante de odio contra los jóvenes que se pelearon con dos guardias civiles al entender que buscaban "expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra".

Por contra, la instructora ha archivado la causa contra otros dos concejales de la CUP porque no suscribieron el manifiesto; y contra dos responsables de un gimnasio, en su caso investigados por vetar la entrada de agentes en su establecimiento. La jueza los exculpa porque sí dejaron apuntarse a los agentes en el gimnasio antes del 1-O y no fue hasta después de la votación que los vetaron, debido a la presión de clientes que amenazaban con darse de baja si no expulsaban a los policías, todo ello "como consecuencia del ambiente de hostilidad y animadversión" generado por los políticos.

Asimismo, han quedado fuera de la causa nueve bomberos imputados por ir con uniforme y usar uno de los camiones del cuerpo en la manifestación en el hotel donde se alojaban los policías el 3 de octubre. Entiende la jueza que el uso de material público no es suficiente para continuar con una causa penal, pero abre la puerta a que se les puede sancionar por la vía administrativa.