Colau exige a Sánchez que cumpla su compromiso de regular los alquileres: "Presidente, cumpla su palabra"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha sumado este lunes a las críticas al PSOE por incumplir su compromiso de regular el precio de los alquileres. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Colau ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió por escrito con ella a regular los alquileres en 2017, un compromiso que se repitió en 2019 y en 2020. "Presidente, cumpla ya su palabra", ha espetado Colau.

En 2017 @Sanchezcastejon se comprometió por escrito conmigo a regular los alquileres.



En 2019 el @PSOE firmó un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos que incluía la medida.



En 2020 @Sanchezcastejon firmó para su concreción a inicios de 2021.



Presidente, cumpla ya su palabra. https://t.co/f3LLZ0Xf0g — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) 22 de febrero de 2021

Las críticas de Colau llegan después de las declaraciones del ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en las que ha defendido optar por un sistema de beneficios fiscales para "promover" las bajadas en los precios del alquiler frente al acuerdo programático al que llegaron el PSOE y Unidas Podemos (UP) en 2019, en el que se defendía "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Ábalos ha defendido que "es más positivo y eficaz promover que imponer", por lo que apuesta por "incentivar y no penalizar" el mercado del alquiler. "La vivienda es un derecho pero también es un bien de mercado", ha remachado Ábalos.

La intención del PSOE de incumplir este acuerdo ha abierto un boquete en la coalición de Gobierno y el enfado se ha extendido a otros grupos parlamentarios. ERC y EH Bildu han pedido explicaciones por lo que consideran un incumplimiento de lo que se pactó justo antes de aprobar los presupuestos y han solicitado la comparecencia de Ábalos en el Congreso.

A finales de octubre de 2020, el PSOE se comprometió de nuevo con UP a regular los precios del alquiler en un plazo de tres meses a cambio de lograr su apoyo a los presupuestos. Ambos pactaron que esta limitación se incluiría en la Ley de Vivienda, aunque la norma no avanza por la división que genera en el Gobierno y ambos partidos han asumido que no cumplirán con el plazo al que se comprometieron. UP incluso ha amenazado con descolgarse de aprobación de la ley si no incluye lo que se acordó entre ambas formaciones.