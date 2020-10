ERC considera "abusivo" prorrogar el estado de alarma durante seis meses mientras el PDeCAT lo avalará

Esquerra Republicana considera que el estado de alarma declarado este domingo por el Gobierno central era necesario para tomar las medidas necesarias en la lucha contra el coronavirus, como el toque de queda. Sin embargo, tiene salvedades respecto a la letra pequeña y, en concreto, considera que una prórroga de seis meses, tal y como reclamó el presidente Pedro Sánchez, es demasiado larga. Esta será una de las cuestiones que los republicanos tratarán de negociar con el PSOE y Unidas Podemos antes de decidir su voto en el Congreso.

"Consideramos que tiene que haber control parlamentario, es abusivo alargarlo tanto", ha asegurado la portavoz de la formación, Marta Vilalta, quien ha explicado que también creen que el decreto debería ampliar las competencias que se traspasan a las comunidades. "Queremos que la Generalitat sea aún más competente, porque es la Generalitat quien tiene más conocimiento de causa sobre el terreno y sobre los datos que tenemos", ha indicado. Son estas las dos quejas que Esquerra tienen con lo aprobado por el Consejo de Ministros el último fin de semana, pero no pasan de salvedades que, en todo caso, la formación cree poder pulir en la negociación parlamentaria.

Más allá de estos detalles, ERC avala la aplicación del estado de alarma como paraguas legal para poder tomar medidas sanitarias. "El estado de alarma no es nuestro modelo, pero es el instrumento que nos permite no estar sujetos a las decisiones judiciales y para no llegar tarde a las decisiones", ha explicado Vilalta. En este sentido, la portavoz de ERC ha loado las medidas impuestas por su Govern, que alargó el toque de queda y, por el momento, mantiene cerrados los bares y restaurantes.

Con los votos que Pedro Sánchez ya puede contar son los de los cuatro diputados del PDeCAT. Poco después de conocer el decreto de estado de alarma, la formación anunció desde su cuenta de Twitter que darían apoyo a la prórroga por seis meses. Los posconvergentes pedían además al Govern que reconsiderase "inmediatamente" el cierre de bares y restaurantes, y pedían explicaciones a la consellera Alba Vergés por no haber comparecido en la rueda de prensa junto al conseller de Interior.