El presidente de la Federación de Entidades Andaluzas en Catalunya: "Los hijos y nietos de andaluces hablamos indistintamente catalán y castellano"

El gobierno andaluz ha reavivado la polémica lingüística en Catalunya. Lo ha hecho a través de sus presupuestos, que prevén una partida de 100.000 euros en ayudas a comunidades andaluzas en el exterior "amenazadas por la inmersión lingüística", en una referencia velada a Catalunya. Una medida que ha sorprendido al presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), Daniel Salinero: "Los hijos y nietos de andaluces hablamos indistintamente catalán y castellano", afirmó el pasado miércoles en una entrevista en Rac 1.

En la entrevista realizada en el programa No ho sé, Salinero se mostró sorprendido ante la decisión del gobierno liderado por el popular Juan Manuel Moreno, que se firmó tras el acuerdo presupuestario llevado a cabo con Ciudadanos y Vox. Preguntado por si los andaluces que viven en Catalunya necesitaban clases de refuerzo de castellano, el presidente de la FECAC consideró que "no era necesario". También desveló que se había reunido con el anterior delegado del gobierno en Catalunya, Enric Millo, pero que en ese encuentro no pidió ningún tipo de ayuda.

“La riqueza de Catalunya es la convivencia de las lenguas”, afirmó Salinero, que considera que no hay problemas de conocimiento del castellano en Catalunya. Sin embargo, si quiso subrayar la falta de apoyo que reciben algunas de las entidades que forman parte de la federación que preside: "Existen entidades que se encuentran muy solas y los gobiernos no les dan el apoyo que necesitan", criticó. Entidades que, recordó, se encuentran "muy arraigadas a sus barrios" e imparten cursos de catalán para castellanoparlantes y de escritura creativa en castellano, entre otros. Salinero también puso en valor el papel de estas organizaciones: "Muchas de las entidades culturales andaluzas del territorio son responsables de la Catalunya en la que vivimos hoy en día".

Estas declaraciones chocan con las palabras de Moreno. El presidente de la Junta de Andalucía afirmó que en su pasada visita a Catalunya un portavoz de una entidad le pidió su ayuda "con lágrimas en los ojos" para hacer frente a la presión independentista que "hace reducir la diversidad de Catalunya". Por su parte, Salinero quitó hierro al asunto y afirmó que la cantidad de 100.000 es "simbólica" y destinada a "ocupar titulares". Sin embargo, el presidente de la FECAC no considera que la Junta de Andalucía haya querido utilizar las entidades que conforman su federación como discurso.

La entrevista a Daniel Salinero, en Rac 1: