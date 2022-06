Puigdemont acusa al Gobierno de “castigar” a los catalanes con las inversiones

El expresident Carles Puigdemont ha recriminado al Gobierno español la diferencia entre la ejecución de inversiones en Catalunya y Madrid. “Un 36% y un 184%. ¡Cojones! Ya está bien”, se ha quejado el todavía líder de Junts, que este sábado se despide de la presidencia del partido en un congreso que encumbrará una nueva ejecutiva ante la que se situará Laura Borràs como presidenta y a Jordi Turull como secretario general.

Puigdemont ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer la campaña “sucia” al PSC: “Mientras no votemos al candidato correcto no nos dispensaran el trato de primera”. Sin embargo, el eurodiputado ha avisado de que la falta de inversiones afecta a todos los ciudadanos catalanes por igual, voten o no partidos independentistas. “El problema es que somos catalanes”, ha remachado Puigdemont.

El líder saliente ha pronunciado una intervención que ha huido del tono de las despedidas. Con todo, ante los 950 delegados del partido congregados en Argelers, les ha pedido “no perder el norte” y mantener el compromiso para culminar el proceso de independencia “en medio de tantas confusiones, renuncias, divisiones, desánimo y desmovilización”.

“A Junts se nos puede reconocer, estando en el Govern o en la oposición, como la herramienta política que, pese a tenerlo todo en contra, sin derechos, con silencios y boicots, se mantiene comprometida y útil para culminar el proceso de independencia”, ha dicho el expresident. “Mientras se nos reconozca por lo que nos votarán iremos bien y por muchos años”, ha rematado.

Antes que el eurodiputado ha intervenido Jordi Sànchez, quien también deja el cargo de secretario general de Junts. En su discurso de despedida, Sànchez ha asegurado que no ve posibilidad de diálogo con el Estado y ha pedido al independentismo recuperar la “unidad estratégica” que, a su juicio, no existe actualmente.