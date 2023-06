El Supremo pone a Ponsatí en búsqueda y captura por no justificar su plantón a Llarena

El juez Pablo Llarena ha decidido poner en búsqueda y captura dentro de España a la exconsellera Clara Ponsatí al entender que no ha justificado su ausencia el pasado 24 de abril, cuando fue citada por el Tribunal Supremo tras volver a España. El juez del Supremo reprocha a la eurodiputada que no acudiera sin ninguna causa: “Ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial”, dice el juez, para reprochar a Ponsatí que “las funciones parlamentarias no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales”.

El Supremo confirma que Puigdemont será acusado de desobediencia y malversación pero no de desórdenes públicos

Más

Ponsatí fue una de las integrantes del Govern de Carles Puigdemont que abandonó España en 2017 y no regresó después de ser llamada a declarar por los distintos instructores de la causa del procés independentista. Recientemente, tras la derogación del delito de sedición, el magistrado Llarena dejó su procesamiento en un delito de desobediencia, sin pena de cárcel, y Ponsatí volvió a España, siendo detenida en Barcelona y llamada a comparecer por el juez hace ahora dos meses.

Ponsatí no se presentó y el juez entiende que no presentó ninguna justificación para ello. Su defensa alegó que su trabajo como diputada del Parlamento Europeo en varias de sus comisiones y el juez explica que eran por la tarde, así que podría haber acudido al Supremo por la mañana y unas horas después estar de vuelta en la eurocámara o haber solicitado comparecer por videoconferencia.

Su defensa, reprocha el juez, tuvo un “amplio margen” para contactar con el Supremo y comentar estas dificultades de horario y pedir un “reajuste” de su citación. “Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad al 24 de abril”, zanja el juez.