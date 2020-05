Ciudad Real abrirá los cementerios, el polideportivo Rey Juan Carlos I y los museos municipales en la fase 1

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha anunciado que desde mañana jueves, 21 de mayo se reabrirán los cementerios de Ciudad Real, Valverde y Las Casas para que los vecinos y vecinas que hayan perdido un ser querido puedan despedirse y acompañarles. También se abrirá mañana el Polideportivo Rey Juan Carlos I para la práctica de atletismo y tenis, y la semana que viene podrán visitarse los Museos Municipales.

El horario del Cementerio Municipal de Ciudad Real será de 9 a 13 horas, de lunes a domingo. Eso sí, para evitar aglomeraciones en estos primeros días de la reapertura se han establecido algunas normas de uso durante esta fase 1.

Se establecerán turnos de 30 minutos y aforo estará limitado a 50 personas por cada turno. La entrada se realizará por la puerta principal, y la salida será por la puerta que da a la calle Sol. Se señalizará el espacio en la entrada para realizar la espera para acceder al interior, manteniendo la debida distancia social. Es obligatorio el uso de mascarillas, y el mantenimiento de las normas de distanciamiento social de 2 metros con aquellas personas que no sean convivientes.

En cuanto a los cementerios de Valverde y Las Casas, también abrirán con apertura libre, manteniendo las mismas medidas de seguridad: mascarillas y distancia social con respecto a los no convivientes.

Instalaciones deportivas

La fase 1 también permite la utilización de las instalaciones deportivas al aire libre para la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros.

Así, la alcaldesa anunciaba que desde el mañana se abrirá para la práctica deportiva el Polideportivo Rey Juan Carlos I, pero únicamente para la práctica de atletismo (individual) y de tenis (dos personas).

El Patronato Municipal de Deportes ya tiene todo preparado, para esta apertura, respetando las normas que se imponen durante esta fase. Se llevará a cabo la desinfección de las instalaciones cuatro veces al día. Habrá alfombras desinfectantes y gel hidroalcohólico en los accesos, donde también se realizará un control de temperatura en los accesos. Si el deportista tiene fiebre, no podrá acceder a las instalaciones.

Se separará la zona de entrada y la de salida de los deportistas. Habrá un control del aforo. Se limitará a 30 personas por turno en atletismo y el juego de 2 personas máximo al tenis. Los vestuarios estarán cerrados, y sólo estará 1 baño de uso individual abierto, con desinfección después de uso. Los deportistas que quieran acceder, deberán coger cita previa online en la oficina virtual del Patronato Municipal de Deportes, en www.pmdciudadreal.es. Estas citas se podrán coger con 24 horas de antelación sobre el horario escogido para realizar la actividad.

Los museos municipales abren el 26 de mayo

Los Museos Municipales volverán a abrirse al público a partir del martes, 26 de mayo, con su horario habitual. El Museo López-Villaseñor, el Museo del Quijote o el Museo Elisa Cendrero se podrán visitar, manteniendo las distancias sociales adecuadas. De momento se podrán visitar las colecciones permanentes de estos museos, y las temporales que están instaladas.

No se reanudarán las actividades ni los cursos que se hacen en sus instalaciones, pero sí se podrían visitar por parte de las familias o de las personas interesadas. En todos ellos se ha aprovechado este periodo de confinamiento para colocar mamparas en las zonas de atención al público.

En cuanto a las Bibliotecas Municipales, la alcaldesa consideraba que hay más problemas para poder abrirlas con garantías, ya que hay manipulación de papel, y muchas de estas bibliotecas están en Centros Sociales, que no tienen abiertas sus puertas al público, por eso no se reabrirán hasta la fase 2.

El mercadillo municipal, el primer sábado en fase 2

Una vez analizadas por los técnicos las condiciones para poder reabrir el mercadillo de los sábados en la Granja, se ha determinado que se abrirá en la fase 2, debido a las condiciones de seguridad, reducción de puestos, distancias entre los puestos y entre los clientes, etc… que se imponen. Así, el mercadillo volverá a celebrarse a partir del primer sábado en el que Ciudad Real se encuentre en la fase 2, con las medidas que sean necesarias.

Mesa de reactivación económica

La alcaldesa también anunciaba que este jueves tendrá lugar la constitución de la Mesa de Reactivación Económica por la COVID-19 que se acordó entre todos los grupos políticos en el último Pleno.

Será una mesa que presidirá Pilar Zamora, y que contará con la misma representación que tienen los grupos municipales en las comisiones de Pleno, y según la materia a tratar en cada sesión se contará con el apoyo de los agentes sociales implicados en la toma de decisiones y la aportación de ideas.

Zamora pedía que “sea una mesa de trabajo, no de confrontación. Que lo hagamos sea sumar. Que los grupos político que durante este tiempo nos han dicho que tiene propuestas e ideas, que las lleven a esa mesa. Nosotros estamos por sumar y cualquier propuesta factible, viable, que se pueda llevar a cabo, no nos va a doler prendas en tomarla porque nosotros estamos para sumar”.

Será una mesa de trabajo, que se reunirá periódicamente, todas las semanas. Esa primera reunión será de constitución, para aprobar su composición y se verán las áreas o bloques de análisis que se abordarán en ella.

La alcaldesa reconocía que gracias a al trabajo y a la responsabilidad de los vecinos y vecinas de Ciudad Real, “hemos podido avanzar de fase”, y confiaba en que se sigan pasando “porque la pandemia “no ha acabado. La COVID-19 no ha desaparecido. El virus sigue, y ahora tenemos que estar más fuertes que nunca y ser más responsables. No es tiempo para enfrentarnos entre nosotros. No es tiempo para decirnos “tú lo haces mal” - “tú lo haces bien”. Juntos vamos a salir de esto, y ésta es la intención del Equipo de Gobierno: que lo hagamos todos juntos y sin enfrentamientos”.