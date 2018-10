Concentraciones en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara por unos "convenios de limpieza dignos"

Los sindicatos UGT y CCOO Castilla-La Mancha han anunciado que llevarán a cabo paros y concentraciones los días 14,15 y 16 de noviembre tras una ronda de asambleas con las delegadas de las 10.000 limpiadoras de Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. No son las únicas medidas de presión que han acordado: también presentarán denuncias ante la Inspección de Trabajo para dar a conocer las condiciones que tienen "muchas" de las empleadas.

Los sindicatos explican que no se les pagan horas extras, no se les hacen sustituciones por bajas ni se les proporciona ropa adecuada y material de trabajo suficiente. Las acciones llegan después de que el sector "esté sin convenio desde enero por el inmovilismo de las patronales en sus planteamientos". Félix Frutos, responsable regional de limpieza de UGT Castilla-La Mancha, explica que están "muy alejados de lo que se firmó a nivel nacional en el AENC de un incremento del 2% para cada año de convenio".

En concreto, desde UGT señalan que en Cuenca las patronales plantean subidas de entre el 0,75% para 2018 y el 2% para 2021; en Ciudad Real entre el 0,8 y el 2,2% para cada uno de esos cuatro años y en Guadalajara entre el 0,5 y el 2% para el mismo periodo de tiempo. Además, las empresas han propuesto no aplicar retroactividad en 2018, “por lo que se ventilarían casi por completo la subida de un año y aplicarían los incrementos más cercanos al AENC en 2020 y 2021", según señaló Frutos.

A esto, añaden "muchos problemas" en el sector, ya que el 90% de las trabajadoras son mujeres con jornada parcial. “Muchas llevan 30 o 40 años limpiando y no tienen jubilación por las pocas horas cotizadas, lo que estamos pidiendo es que cuando haya vacantes puedan optar al aumento de jornada para acercarse a la completa y tener una jubilación mínimamente decente”, ha señalado Frutos. En esta línea, también exigen que el plus de transportes se pague íntegramente en todos los tipos de jornada laboral y no como actualmente, de manera proporcional a la jornada.

“Estamos cansados del bloqueo y de la incoherencia de la patronal que si firma incrementos del 2% en Baleares, Asturias o Aragón; es el momento de empezar a recuperar derechos después de la crisis que ha afectado tanto a las limpiadoras", concluyó Frutos.