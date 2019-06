Florece en Castilla-La Mancha un innovador sello de ecoturismo para zonas de la Red Natura

Un conjunto de administraciones a varios niveles se han puesto manos a la obra para sacar adelante un innovador sello de sostenibilidad turística diseñado para todas aquellas zonas o municipios incluidos en la Red Natura 2000 pero que no cuentan con ningún otro reconocimiento que garantice su desarrollo en el denominado ecoturismo o turismo sostenible. El germen del proyecto se encuentra en Castilla-La Mancha y actualmente trabajan en ello el Ministerio para la Transición Ecológica, la Secretaría de Turismo, la Consejería de Medio Ambiente de esta región a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, y también la Consejería de Turismo.

Desde la Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADS) Valle de Alcudia, el técnico Antonio Manzanares explica que este reconocimiento se destinaría para zonas protegidas de la Red Natura, es decir, la distinción europea para áreas de conservación de la biodiversidad, ya sea a través de la Directiva Hábitat o de la de Aves.

Normalmente son reservas de la biosfera, parques naturales o geoparques que, pese a su distinción europea, no tienen un sello de calidad turística pero “sí que cumplen con todos los requisitos para hablar de turismo sostenible”. Respetan el medio natural, cuentan con rutas de ecoturismo, desarrollan el medio rural y contribuyen a la biodiversidad en sus rutas.

El I Congreso Nacional de Ecoturismo celebrado en Daimiel (Ciudad Real) en 2016 sirvió para que algunos grupos de desarrollo rural (GDR) se pusieran en contacto con la Secretaría de Estado de Turismo para llevarlo a cabo. Hubo varias reuniones que se concretaron más en el segundo cónclave de Guadalupe (Cáceres), momento a partir del cual comenzó a coordinar la iniciativa el ADS Valle de Alcudia.

Hasta nueve grupos de desarrollo rural implicados

En total, son nueve los GDR implicados en representación de cada una de las provincias castellano-manchegas: desde el de Molina de Aragón y Alto Tajo, pasando por la Serranía de Cuenca, Montes de Toledo y Campana de Oropesa, Cabañeros, hasta los del Alto Guadiana, Tablas de Daimiel y Lagunas de Ruidera, junto con Valle de Alcudia y Sierra Madrona en Ciudad Real, y la Sierra del Segura en Albacete. Todos ellos representan algo más del 70% de la zona Red Natura en la comunidad autónoma, algo “más que suficiente” para sacar adelante este proyecto.

La puesta de largo oficial será hoy en el marco de unas jornadas en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) organizadas por la Red Rural Nacional. El objetivo es llegar al mayor espectro posible, en cuanto a empresas, entidades y colectivos de naturaleza y turismo. Además, en la organización de la iniciativa se encuentra también el Club de Ecoturismo de España, donde ingresarían los que obtuviesen el nuevo sello, junto con la futura Red Europeo de Ecoturismo, actualmente en estudio. Una vez que lo tuvieran todos los territorios a los que se pretende llegar en Castilla-La Mancha, se crearía un “producto regional” de turismo sostenible.

Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara turismomolinaaltotajo.com

“Con ello queremos que se reconozca el ecoturismo en algunas zonas que no tienen otra posibilidad porque no disponen de otras catalogaciones. Es innovador porque no se ha hecho en ningún territorio y, de hecho, pretendemos crear este producto y hacerlo extensible a cualquier territorio de España”. La subvención se realizará mediante fondos LEADER que permitirían añadir estas zonas toda la parte de turismo sostenible, dentro de los planes rectores, de gestión o de desarrollo de los que dispongan.

En la presentación participarán unos 60 representantes, entre gestores de la Red Natura 2000, técnicos de las administraciones turísticas, grupos de Desarrollo Rural y asociaciones de turismo ubicadas en Red Natura 2000, llegados de lugares como Galicia, Asturias Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Como añade Manzanares, en la elección de esta comarca ciudadrealeña se ha tenido en cuenta “la iniciativa de ecoturismo” para llevar a cabo este proyecto de cooperación, “que tiene el doble carácter de ser piloto e innovador, de manera que se ha pretendido darlo a conocer a otros territorios, a otros grupos de desarrollo rural, a otras administraciones, y sepan cómo definir un proyecto de este cariz y encauzar el Sello de Sostenibilidad Turística”.