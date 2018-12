El Gobierno central garantiza “menos trasvases” con el “nuevo paradigma” para aumentar la desalación

“Muy contento” se ha mostrado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, con el “cambio de paradigma” que, según ha resaltado, ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez en cuanto a los trasvases. Se ha referido con ello al uso prioritario que se hará de la desalación de manera que en tres años se duplique el agua desalada. “Estamos en condiciones de decir que, si somos rigurosos, esto repercutirá en menos trasvases”, algo de lo que se beneficiará Castilla-La Mancha tanto en necesidades de agua como a nivel medioambiental .

En un balance de sus cinco meses en el cargo, González Ramos ha dicho no tener “ninguna duda” de que el montante total del agua que se desale en el Levante repercutirá directamente "aguas arriba", si bien ha vuelto a proponer una auditoría para analizar el destino de cada gota de agua procedente de Entrepeñas y Buendía.

Preguntado por un posible cambio en el polémico Memorándum del Tajo, ha dicho que necesariamente "tiene que estar ligado" a un pacto hidrológico nacional. De hecho, en este punto, ha lamentado la "demagogia" de líderes del PP en su exigencia de elevar el mínimo trasvasable, ya que fueron tres presidentes autonómicos del PP y un Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría los que blindaron los 400 hectómetros como mínimo. "Ahora el PP se suma a cualquier cosa. Incluso a lo que no hicieron en su día. Algún día propondrán el listón en un cien por cien", ha ironizado.

“Por una vez se ha puesto el cascabel al gato”, ha añadido, destacando que las “demandas infinitas” de la Región de Murcia “no se pueden sostener siempre mirando al interior de la península”, y que es necesario “mirar con perspectiva de futuro”, sobre todo cuando ya está constatado que habrá periodos de sequía por el cambio climático”.

Finalmente, en cuanto a la derogación inmediata del trasvase Tajo-Segura, el delegado del Gobierno ha pedido “aplicar el sentido común”. “Lo he hablado con unos y otros. Si no tenemos una perspectiva de futuro que a medio plazo que beneficie a esta tierra, no habrá solución (…) Es verdad que hay que empezar ya y hemos comenzado ese camino, por lo que habrá un menor volumen trasvasado. Y todo ello lo ha hecho el Gobierno actual”, ha concluido.