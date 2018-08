La Junta, en relación a los últimos presupuestos de la legislatura: "No estamos mal de plazos"

Nuevo curso político en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tras las críticas del PP, que lamentaban el "silencio absoluto" acerca de los próximos presupuestos y aseguraban que todavía nadie había llamado al grupo parlamentario para comenzar la negociaciones de los mismos, el portavoz de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, ha recordado que ya han tenido malas experiencias intentando negociar con los 'populares' las cuentas regionales.

"He escuchado al señor Cañizares quejarse de que nadie le llamaba. Desde el punto personal es triste, pero no le llaman en la medida que no tiene ningún liderazgo. Es imposible levantar el teléfono si no se sabe con quién hablar", recalcó el portavoz regional. Hernando hace referencia a la situación actual del PP de Castilla-La Mancha, porque todavía no se sabe si será finalmente María Dolores de Cospedal quien liderará el partido a nivel regional.

Por otro lado, el portavoz de Castilla-La Mancha recordó que tras la negativa de Podemos a los presupuestos de 2017, la Junta de Comunidades intentó negociar con el Partido Popular, pero sin éxito. "Tenemos experiencia en lo poco que sirve para llegar a una negociación", recalcó. De este modo, Hernando explicó que la "clave" en tema presupuestario está ahora mismo en Madrid, y si la región va a tener que "afrontr este debate con la estrangulación de los hombres de negro en Génova".

"Es grave, me prece, claudicar las necesidades presupuestarias de Castilla-La Mancha y tener que hacer el presupuesto a la baja. A la medida de qué se decida en Madrid, no estamos mal de plazos", aseguró. Además, insistió en que las cuentas regionales deben ser "reales" y "fiel a la necesidades" de la gente. "No podemos ser unrehén de los filibusterismos ni en Madrid ni en las Cortes", concluyó en este sentido.

Por otra parte, en cuanto a la reunión programada con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez para el próximo mes de septiembre, Hernando ha asegurado que la Junta de Comunidades ya tiene todo el material preparado para mostrar al Ejecutivo nacional las urgencias regionales que son de su competencia. "Se trata de que el Gobierno de España sea aliado en esta senda de la recuperación. No lo hemos visto así en los últimos años y esperamos que en esta ocasión sí podamos ser, al menos, escuchados".