El PP castellano-manchego evita hablar de Cospedal y se limita al "futuro"

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha dicho, en referencia a la próxima declaración como testigo de la exsecretaria general del PP y expresidenta regional de la formación, María Dolores de Cospedal, por la destrucción de los ordenadores del PP, que lo que toca ahora es hablar "de futuro" y no del pasado, "como tampoco hablamos de Bono o de Barreda".

En este sentido, se ha limitado a decir que Castilla-La Mancha tendrá un cambio de rumbo en mayo. "No estamos hablando ni de Cospedal ni de Page ni de Barreda ni de Bono sino de lo que se quiere para el futuro de esta región", ha dicho. Núñez ha insistido en que con ese objetivo el PP ha emprendido una ruta social. "Nosotros hablamos de futuro, de lo que queremos construir y no del pasado, como tampoco hablamos de pasado, como no lo hacemos de Bono o de Barreda".

En los autos sobre medidas cautelares impuestas en las últimas semanas en el marco de la pieza secreta 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, el juez Manuel García Castellón incluye la siguiente frase: "Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones".

El magistrado instructor alude a un "operativo parapolicial" que tendría unos beneficiarios claros, "diversos dirigentes" del Partido Popular a los que "comprometería" la documentación en poder del tesorero que los agentes tenían la misión de sustraer. Por el momento, el juez y los fiscales Anticorrupción no van más allá, si bien en otro auto ajeno a la pieza 7 se destaca el papel de un mando policial, entonces en excedencia y trabajando a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Cospedal compaginaba el gobierno autonómico con su cargo de número dos de Mariano Rajoy en el PP.

Se trata de Andrés Gómez Gordo , ascendido a comisario por el último Gobierno del Partido Popular, e imputado actualmente en la pieza 7 del caso Villarejo por haber captado presuntamente al chófer que actuó de topo en casa de los Bárcenas .