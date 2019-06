PSOE e Independientes acusan al alcalde ‘popular’ de un pueblo de Albacete de “comprar” a un edil tránsfuga

El PP, con Sinforiano Montes a la cabeza, fue la candidatura más votada en Montealegre del Castillo (Albacete) el pasado 26 de mayo, pero no obtuvo la mayoría absoluta. Las urnas dejaron a los ‘populares’ - que han gobernado 54 años la localidad- con cinco escaños, frente a los tres que obtuvo el PSOE y los otros tres de la Agrupación de Electores Independiente de la localidad, liderada por Rafael Tornero, quien fuera hasta noviembre del año pasado teniente de alcalde durante 12 años en los mandatos del PP.

Tras no llegar a un acuerdo con la candidata socialista, Anal Belén Bellot, para arrebatarle la Alcaldía al PP, Sinforiano Montes fue investido nuevamente alcalde, el más longevo de la región con casi medio siglo en el cargo. Pero aún así el PP se mantenía en minoría y la gobernabilidad era frágil, hasta ahora.

Y es que tal y como denuncia Tornero, el propio alcalde, Sinforiano Montes, habría llamado a uno de los ediles de la Agrupación de Electores Independiente para ofrecerle una Concejalía, la liberación, un sueldo público y conseguir así la mayoría absoluta que no le dieron las urnas. “Nos contó - dice refiriéndose al concejal que ha abandonado el grupo independiente- que Sinforiano le había llamado diciéndole que si se iba con él le ofrecía la Concejalía de Deportes, lo liberaba y le ofrecía un sueldo”, explica Tornero que asegura que Sinforiano Montes “está acostumbrado a tener la mayoría absoluta toda la vida y cuando uno se acostumbra a eso ha vivido bien y ha dado pocas cuentas”.

Finalmente y tras pedir durante unos días al edil que se lo pensara, este pasado domingo les daba la respuesta con su decisión: “Nos dijo que dejaba el grupo y aceptaría la oferta de Sinforiano”, añade Tornero que asegura que está “defraudado y dolido”.

Tornero asegura que lo que ha hecho el PP de Montealegre es “comprar con el dinero de todos los montealegrinos” la mayoría absoluta. “Lo que no ha podido conseguir en las urnas lo ha querido conseguir con el dinero los montealegrinos”, insiste el edil de los Independientes que tacha la maniobra de Montes de “cerdada, indecencia” por ambas partes, “tanto por el que compra como por el que se deja comprar”.

En el mismo sentido se manifiesta la candidata socialista, ahora portavoz de su grupo municipal en este Ayuntamiento albaceteño, Ana Belén Bellot, que en declaraciones a esta redacción insiste en que la maniobra “podría decirse que es comprar a un concejal para conseguir la mayoría absoluta que ellos quieren y necesitan porque no saben gobernar en minoría”.

Bellót dice -refiriéndose al concejal tránsfuga- que desde el PP “sabían muy bien que era al único concejal al que podían tentar puesto que ni el uno y el dos de la lista de Independientes se iba a ir con ellos y por supuesto nosotros tampoco”.

“Me faltaba uno y he aprovechado para decirle que lo aceptaba”

Por su parte el alcalde de Montealegre, Sinforiano Montes, asegura que la salida del edil del grupo Independiente viene motivada por la intención del cabeza de lista - se refiere a Tornero- a pactar con el PSOE para darle la Alcaldía de la localidad. “Éste dice que él con los socialistas no hacía, que si se apoyaba a los socialistas se salía”, asegura Montes, que añade: “Entonces, si a mí me faltaba uno, yo he aprovechado para decirle que lo aceptaba”.

Desmiente así que el PP haya contactado con el concejal tránsfuga, sino que habría sucedido al contrario, según el alcalde que admite que la Concejalía en liza, por la que se liberaría al tránsfuga es Deporte y Turismo, y niega que se trata de una “compra” como dicen desde la oposición. Es más, asegura que a los tres ediles socialistas también les ha ofrecido Concejalías para este mandato “y no han querido porque se ha venido este chico con nosotros”.

Una puerta que no está cerrada, al menos por parte de Montes, que asegura que hoy por hoy, “si quisieran todavía yo les daría una Concejalía a cada uno de los del PSOE también”.

A sus 84 años, Montes lleva 54 ostentando la Alcaldía de la localidad y apunta a una cuestión personal que Tornero -quien fuera durante 12 años su teniente de alcalde- le acuse de “comprar” al edil. “No, no, no. El Ayuntamiento puede liberar a dos personas”, asegura el alcalde, que añade que el portavoz independiente le dijo el pasado noviembre: “Vete de alcalde porque si no te voy a denunciar a la Fiscalía, te voy a denunciar a la Fiscalía”

Concentración este viernes, frente al Ayuntamiento

Para este viernes, 28 de junio, a las 20:00 horas se ha convocado una concentración frente a las puertas del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo bajo el lema “con mis impuestos no se paga a un tránsfuga”, promovida por la oposición. Una protesta que, según el alcalde no cuenta con los permisos necesarios para ello porque no se han solicitado, pero que aún así, explica, no piensa impedir.