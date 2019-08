Así es ‘Patrimonio Albacetense': un grupo de jóvenes que quieren proteger el patrimonio de la ciudad

El Colectivo ‘Patrimonio Albacetense’ se ha presentado en sociedad. El colectivo, que lleva ya algo más de un mes activo en redes sociales, nace con el objetivo de proteger y sobretodo mostrar a la ciudadanía el patrimonio de Albacete capital. “Hartos ya de ver que lo que únicamente se hace es tirar, derribar, edificios y elementos, de que no hay nadie que se mueva para salvar el patrimonio, aparte del Instituto de Estudios Albacetenses”, han decidido dar este paso y convertirse en los protectores de esa historia que queda entre nuestras calles.

Y a la vez acabar con la idea instaurada entre los vecinos de la ciudad de que Albacete “no tiene nada”. Quien habla es Javier García, uno de los socios fundadores del colectivo. “Hemos oído siempre eso de que Albacete no tiene nada, es una ciudad cómoda y eso es mentira”. Este joven estudiante de Historia e Historia del Arte defiende que si bien es cierto que la capital “tiene mucho menos de lo que debería” no hay que olvidar aquella “gran ciudad que construyen Carrilero, Martínez Villena, Daniel Rubio, Manuel Muñoz, hasta el año 1036.

"La Guerra marca un antes y un después”, apunta García, “pero los años 20 y años 30 tenemos una ciudad que tiene de todo, con una burguesía local fuerte que paga unas obras que son realmente magníficas. Ejemplo de ello, hoy joyas de la ciudad, son el Gran Hotel o la casa Cabot o el propio chalet Fontecha, en su momento “un chalet más de los que había en Albacete”.

De aquella ciudad que se dibujaba y se levantaba imponente al inicio del siglo XX hoy quedan apenas unas joyas que sobreviven al tiempo, pero que se pierden en el olvido de la memoria colectiva. “Si queda poco no podemos el lujo de perder más todavía”.

Ese olvido y la paulatina desaparición de edificios y elementos arquitectónicos que no tienen ninguna figura de protección es lo que les ha impulsado a crear ‘Patrimonio Albacetense’ en el que hoy por hoy se contabilizan 11 jóvenes, la mayoría estudiantes, que viven fuera y que en esta hazaña por salvar el patrimonio de Albacete cuenta con apoyo de otros muchos.

El germen, estos primeros pasos los han dado estudiantes de diferentes disciplinas los que se han embarcado en esta aventura. Entre ellos hay estudiantes de Arqueología, Historia del Arte, Arquitectura, Comunicación Audiovisual, Derecho y hasta Medicina. “Somos un grupo reducido todavía”, añade García que pide a los vecinos de Albacete, “a cualquiera que vaya por la calle y vea algo, que nos avisen. Esto es sumamente importante”, advierte.

La meta está clara: divulgar y sobretodo proteger. “No se puede proteger aquello que no se entiende y no se entiende aquello que no se conoce”, dice el miembro fundador de Patrimonio Albacetense. “Nos hemos dado cuenta de que cuando a la gente le cuentas la historia de los edificios, los hace más suyo. Se crea una especie de vínculo. Ya no es lo mismo que si no sabemos nada del edificio”.

El último derribo

Derribo del edificio de la calle Zapateros. Imagen cedida por Patrimonio Albacetense.

La presentación oficial del colectivo coincidió con el derribo de un edificio en plena calle Zapateros. “Es un edificio del que no hemos conseguido encontrar información documental”, aunque sí cuentan con datos no oficiales, no documentales sobre la historia de ese inmueble, hoy ya desaparecido. Si bien es cierto que artísticamente “no parece gran cosa a simple vista” sí tiene una historia tras de sí. Su construcción se fecha en el año 1882 y es el primer edificio de Albacete donde se izó la bandera republicana tras la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931.

“También es la casa donde nació Antonio Martínez Sarrión, el poeta de los ‘Novísimos'” con quien contactaron para verificar este dato. “Nos duele especialmente”, dice García sobre la demolición. Es la última de las denuncias que ha hecho el colectivo, que apenas está naciendo, a lo largo de estos meses de verano en los que han alertado también de la retirada de la puerta del antiguo colegio Giner de los Ríos por las obras del Palacio de la Justicia.