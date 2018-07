La Plataforma Feminista de Guadalajara se concentra en apoyo a una compañera denunciada por desobediencia

Miembros de la Plataforma Feminista de Guadalajara se han concentrado este lunes ante las puertas de los Juzgados de la capital, para apoyar a una de sus compañeras que ha prestado declaración en el Juzgado de lo Penal tras ser acusada de desobediencia a la autoridad el pasdado 26 de abril con motivo de la concentración por la sentencia contra los miembros de 'la manada'.

"Hemos convocado la concentración para estar con la compañera que iba a declarar como imputada por desobediencia contra la autoridad. Según la Policía Nacional cuando le requirió la identificación la compañera se negó a dársela, lo cual no es cierto", explica Elena Loaisa, concejala de Ahora Guadalajara y miembro de la Plataforma. "Nadie se negó a entregar la documentación sino que tan solo, la compañera optó por marcharse y los agentes lo interpretaron como una negativa a aportar la documentación requerida".

Con gritos de '¡Basta ya de justicia patriarcal!', 'Tranquila, hermana, aquí está tu manada', 'Nos tocan a una, nos tocan a todas', ¡que no, que no, que no tenemos miedo!', varias decenas de personas, según recoge Europe Press, entre las que también encontraba el diputado regional de Podemos, David Llorente, o integrantes de Ahora Guadalajara y de IU, han protestado por esta denuncia.

"Hemos venido a acompañarla y a mostrar nuestro rechazo a este tipo de acciones que consideramos que afectan a nuestro derecho de manifestación y de reunión que debe ser prioritario que al hecho de enseñar el DNI o no, antes o después. Son acciones negativas". Para Loaisa, se trata de una denuncia "totalmente desproporcionada", que "hoy le ha tocado a ella, pero mañana nos puede tocar a cualquiera".

Según ha explicado la miembro de la Plataforma el juez ha decidido archivar el caso. "Ha primado el sentido común y cuando ha visto más despacio la denuncia de la Policía Nacional y tras la declaración de la compañera, directamente ha archivado el caso porque no había ninguna razón ni motivación".