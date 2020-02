“Satisfacción con cautela” ante el posible fin del silo nuclear en Cuenca

Satisfacción con cautela. Así ha recibido la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca la renuncia de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos) al proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Su portavoz, María Andrés, señala que "es un paso más hacia el final de este proyecto de ubicar el cementerio nuclear en nuestra provincia”, si bien ha querido resaltar que aún falta la confirmación de la empresa pública, "por lo que no nos quedaremos tranquilos hasta que no lo diga el Ministerio, que es, al fin y al cabo, quien tiene que decir el final del ATC".

En este sentido, ha recordado que si realmente se quiere dar carpetazo al ATC en Villar de Cañas, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene sobre la mesa distintas alternativas para la gestión de los residuos nucleares.

No obstante, tal y como ha hecho hincapié, no hay que olvidar que el ATC de Villar de Cañas no tiene Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque "técnicamente es muy difícil concederle los permisos pertinentes a este proyecto que cuenta con tantas dificultades técnicas". A ello suma la oposición social tan amplia y, además, "que no tiene ningún sentido en el tiempo y los plazos a los que se ha llegado desde su concepción".

Lo ideal para la portavoz de la Plataforma pasaría por evaluar la cantidad actual de residuos nucleares existentes en España, determinar la fecha de cierre de las centrales nucleares e iniciar un debate lo más abierto posible, "dando cabida no solo a las decisiones políticas y técnicas, sino también a la sociedad, algo que, sin duda, se dilatará en el tiempo hasta llegar a una decisión".