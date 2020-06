Toledodiario.es y Albacete Capital lanzan la campaña de crowdfunding ‘Apoya el periodismo local’

Los periódicos digitales Toledodiario.es y Albacete Capital, pertenecientes a la agencia de comunicación Relato en Red, lanzan la Campaña de Crowdfunding ‘Apoya el periodismo local’ junto a la plataforma Goteo.org.

"Queremos salvaguardar la información local, cercana y sobre todo veraz", explican desde estos medios que publican información diaria tanto de las ciudades de Toledo y Albacete como de sus provincias. "En nuestras cabeceras la ciudadanía encuentra contenidos propios que se alejan de estereotipos y con los que luchamos contra las noticias falsas y los bulos".

Toledodiario.es y Albacete Capital están formados por un capital humano en el que se encuentran tres periodistas, una administrativa y una comercial. "Durante la crisis sanitaria hemos resistido, sin recortes ni ERTE. Sin embargo, llegados a este punto solo podremos seguir resistiendo con la ayuda de nuestros lectores y lectoras porque nuestros ingresos publicitarios, nuestra única fuente de financiación, se han desplomado".

Equipo de Toledodiario.es y Albacete Capital

Los medios de comunicación en su conjunto, y en especial los digitales, se enfrentan a una nueva crisis en el sector provocada por estas pérdidas a pesar de que han jugado y juegan un papel fundamental. "Hemos sido el altavoz de las personas más afectadas por la pandemia; hemos publicado contenido con la información sanitaria, económica, social y política; y hemos puesto el foco en lo local. Queremos seguir haciendo el periodismo que nos diferencia y que es más importante que nunca".

Desde Toledodiario.es y Albacete Capital hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía, tanto aquella que los lee como a aquella que todavía no lo hace, ya que una democracia sin periodismo no es democracia. "Durante los últimos meses hemos visto cómo ha crecido nuestra audiencia porque hemos sido capaces de responder a su demanda de información. Les hemos contado lo que pasaba ahí fuera pero no a nivel nacional lejos de sus hogares, si no lo que ocurría en sus calles, comercios, ayuntamientos o empresas. Solo la complicidad de nuestra audiencia hará posible que sigamos haciendo nuestro trabajo".