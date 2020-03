El director de la residencia de Tomelloso con 15 fallecidos es concejal del PP y exdelegado de CMM en la legislatura de Cospedal

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha salido al paso de las críticas vertidas por el director de la residencia privada de Tomelloso donde han fallecido 15 internos por coronavirus, José Manuel Sampedro Lara, quien fue, según ha precisado, "el ejecutor en Ciudad Real" del exdirector del Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha, Nacho Villa, en la legislatura de Gobierno del PP.

En un mensaje emitido en su perfil oficial de la red social Twitter, Gutiérrez cargaba así contra Sampedro. "Su cara me sonaba y he comprobado que era el ejecutor en Ciudad Real de Nacho Villa cuando CMT manipulaba", aseguraba.

He visto en Tele5 al director de la residencia de Tomelloso -donde han muerto 12 ancianos-quejándose de la JCCM. Su cara me sonaba y he comprobado que era el ejecutor en CR de Nacho Villa cuando CMT manipulaba.Hace solo 2 días, escribía esto en redes. Se le juzgará por sus hechos pic.twitter.com/2kWSiFGJJm — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) March 18, 2020

Además, añadía en su mensaje una captura de pantalla de un mensaje reciente de Sampedro a través de su perfil en Facebook, donde aseguraba que se estaba trabajando con "normalidad" en el centro.

"La furgoneta que hay en la puerta es del hospital, verificando que todos los residentes están bien, y haciéndoles pruebas del Covid-19. Se están haciendo en todos los centros", aseguraba.

Este mismo miércoles, el director general de Salud Pública del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Camacho, confirmaba un total de 15 fallecimientos en la residencia privada Elder en Tomelloso a causa del coronavirus, al tiempo que ha precisado que la mayoría de estas muertes son previas a que las autoridades sanitarias castellanomanchegas tuvieran conocimiento de la gravedad del brote.

Facebook de José Manuel Sampedro Lara

En rueda de prensa, Camacho ha apuntado que se han realizado 60 análisis en un proceso que se completará este jueves para el total de los residentes, y de momento hay 34 positivos y 9 casos más pendientes de aclarar. Una quincena de ellos están hospitalizados y hay 91 pacientes "sanos y libres de síntomas", según sus datos, en medidas de aislamiento.

Camacho, en todo caso, ha querido salir al paso de las denuncias del director de esta residencia, José Manuel Sampedro, que en distintos medios de comunicación ha llegado a denunciar "desatención" por parte de los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma.

Así, ha recordado que este director ha dicho "que no se le toma en consideración, que no se le ha prestado ayuda y que no se han realizado pruebas diagnósticas a residentes", afirmaciones antes las que ha indicado que "el pasado sábado ya se pusieron en contacto con él" desde el Sescam.